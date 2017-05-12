Заместителя Кличко уличили в "липовом" образовании - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заместитель городского головы Киева – руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра Львовского национального университета (ЛНУ) имени Ивана Франко, передает "Радио Свобода".

На запрос журналистов из архива ЛНУ пришел ответ, что "на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом во Львовском национальном университете имени Ивана Франко".

radiosvoboda.org Информация о поддельном дипломе заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко

При этом, согласно сообщению, в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра Бондаренко подавал в Институт последипломного образования КНУ, когда получал диплом специалиста.

"Владимир Бондаренко сбежал из собственного кабинета, услышав от журналистов вопрос об образовании", — говорится в сообщении.

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В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам заявил, что слова Бондаренко были убедительны: "Насколько я знаю, он получал образование в Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово".

Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Киеве сообщил, что по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов), начато уголовное производство.

Накануне движение "Чесно" сообщило, что депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский" в Киеве.