Лишь 5% пленных согласились вернуться в ДНР и ЛНР - омбудсмен

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Лишь 5% пленных, находящихся в украинских тьрьмах, согласились на обмен, чтобы вернуться в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президента Украины Леонида Кучмы сообщила, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

"Рабочие группы, состоящие из представителей офиса уполномоченного, наблюдателей ОБСЕ и сотрудников СБУ проводили опрос тех, кто есть в списках на обмен удерживаемых, и фиксировали, хотят ли они возвращаться на неподконтрольную (Киеву — Ред.) территорию. По информации представителя рабочей группы, 5% опрошенных согласились на передачу на неподконтрольную территорию в рамках обмена", — сообщает в пятницу "Громадське" со ссылкой на Лутковскую.

Она отметила, что первый этап верификации удерживаемых лиц завершился, представители офиса уполномоченного Рады по правам человека посетили все предусмотренные процедурой, учреждения содержания людей под стражей. В состав рабочих групп входили также представительницы сампровозглашенных ДНР и ЛНР — матери и жены тех, кто содержится в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории. Опросы пленных фиксировали на видео, в качестве доказательств прозрачности и принудительного ответа.

"Сейчас остается вопрос о 159 фамилиях тех людей, которые есть в списках, но уже находятся на свободе. Как верифицировать их — пока непонятно. Если люди на свободе и не хотят ехать на оккупированную территорию, то результат очевиден", — отметила Лутковская.

Как отмечается, с этим вопросом она поедет на следующие переговоры в Минске 15 мая, чтобы предложить формат для верификации по телефону или с помощью скайп-связи.

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Ранее вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.