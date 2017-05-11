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    Трамп подписал указ по кибербезопасности правительственных структур

    (обновлено: )16
    Как стало известно, подписанный Трампом указ направлен на укрепление кибербезопасности федерального правительства и на защиту важнейших элементов инфраструктуры от кибератак.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Blake

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ по укреплению кибербезопасности правительственных структур США. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

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    По данным агентства, указ направлен на укрепление кибербезопасности федерального правительства и на защиту важнейших элементов инфраструктуры от кибератак. Агентство пока не получило копию подписанного указа.

    Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Штаты готовы искать киберпреступников повсюду.

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