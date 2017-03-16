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    Белый дом обещает искать киберпреступников повсюду

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (327)

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    По словам пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, США будут твердо добиваться того, чтобы идентифицировать киберпреступников и привлекать их к ответственности, где бы они ни находились.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. США готовы искать киберпреступников повсюду, заявил журналистам в связи с делом "российских хакеров" пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

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    "Что касается обвинительного заключения Министерства юстиции против российских хакеров относительно (кражи) данных портала Yahoo, эти действия демонстрируют, что США будут твердо добиваться того, чтобы идентифицировать киберпреступников и привлекать их к ответственности, где бы они ни находились, а также подчеркивают криминальную ("криминальная" — оговорка Спайсера — ред.) важность международного сотрудничества для обеспечения режима кибербезопасности" — сказал пресс-секретарь президента США. За другими комментариями он просил обращаться в министерство юстиции.

    Обвинения в Штатах выдвинуты против сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Докучаева и его предполагаемого коллеги Егора Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова. Минюст считает, что Докучаев и Сущин обеспечивали защиту, руководили и оплачивали сбор информации хакерами с помощью засекреченных программ в США и за их пределами. Следствие считает, что в 2014 году сообщники похитили информацию, как минимум, о 500 миллионах аккаунтах Yahoo. При этом Докучаев обвиняется в России в госизмене и содержится в СИЗО "Лефортово".

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в четверг обвинения властей США в кибератаках в адрес россиян, заявила, что это раскручивание темы хакеров, которое является частью внутриполитической борьбы в США.

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