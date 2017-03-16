Белый дом обещает искать киберпреступников повсюду

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. США готовы искать киберпреступников повсюду, заявил журналистам в связи с делом "российских хакеров" пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Что касается обвинительного заключения Министерства юстиции против российских хакеров относительно (кражи) данных портала Yahoo, эти действия демонстрируют, что США будут твердо добиваться того, чтобы идентифицировать киберпреступников и привлекать их к ответственности, где бы они ни находились, а также подчеркивают криминальную ("криминальная" — оговорка Спайсера — ред.) важность международного сотрудничества для обеспечения режима кибербезопасности" — сказал пресс-секретарь президента США. За другими комментариями он просил обращаться в министерство юстиции.

Обвинения в Штатах выдвинуты против сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Докучаева и его предполагаемого коллеги Егора Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова. Минюст считает, что Докучаев и Сущин обеспечивали защиту, руководили и оплачивали сбор информации хакерами с помощью засекреченных программ в США и за их пределами. Следствие считает, что в 2014 году сообщники похитили информацию, как минимум, о 500 миллионах аккаунтах Yahoo. При этом Докучаев обвиняется в России в госизмене и содержится в СИЗО "Лефортово".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в четверг обвинения властей США в кибератаках в адрес россиян, заявила, что это раскручивание темы хакеров, которое является частью внутриполитической борьбы в США.