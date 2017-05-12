Донбасс: массовое увольнение железнодорожников

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В начале мая в Интернете появилось фото приказа, в котором говорится, что сотрудники Донецкой и Луганской дирекций железнодорожных перевозок якобы будут уволены до 17 июля 2017 года — в документе указано о сокращении более 14 тысяч человек. В то же время информацию о масштабных сокращениях Украиной железнодорожников Донбасса подтвердили власти самопровозглашенной ДНР.

В документе, подлинность которого до конца остается неизвестной, говорится о том, что под сокращение попадают работники Донецкой железной дороги в Ясиноватой, Иловайске, Дебальцево, Торезе, Луганске, Коммунарске, Станице Луганской, Родаково. При этом сообщается, что уволенным сотрудникам должны предоставить вакантные места в подразделениях украинских железных дорог, которые расположены на территории, подконтрольной украинской власти.

Фото с неофициальной страницы "Донецкой железной дороги" во ВКонтакте

Фото с неофициальной страницы "Донецкой железной дороги" во ВКонтакте

В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко несколько дней назад в ходе общения со СМИ заявил, что украинские власти действительно намерены уволить сотрудников Донецкой железной дороги, работающих на территории ДНР. По словам Захарченко, Донецкая народная республика поможет уволенным железнодорожникам с поиском работы, однако, брать на себя долговые обязательства Киева перед ними администрация ДНР не собирается. Он посоветовал уволенным сотрудникам обращаться в международные суды с требованием о возврате заработанных денег.

"Украина заявила, что сокращает 14000 людей, и не будет выплачивать им задолженность по зарплате, пособия, неиспользованные отпуска. Мы примем на работу этих людей. Я в ближайшее время хочу встретиться с железнодорожниками. Но хочу сказать сразу, мы не будем брать на себя обязательства и долги, которые имела перед ними Украина. Это долги Украины перед вами, а мы — Донецкая народная республика. Железнодорожникам Украины хочу посоветовать бороться за свои права. Любой суд, даже самый проукраинский, заставит Украину выплатить долги людям", — сказал Захарченко в ходе своей пресс-конференции.

Тем временем железнодорожники Донбасса растеряны и находятся в подвешенном состоянии, опасаясь в ближайшее время остаться без работы и средств к существованию. Многие сотрудники структурных подразделений Донецкой железной дороги еще не получили заработную плату за март и апрель, не говоря уже о дальнейших туманных перспективах.

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