"Укрзализныця" запустила еще один поезд до Перемышля

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Между Киевом и польским Перемышлем на пасхальные праздники запустят дополнительный поезд "Интерсити+", сообщает пресс-служба ПАО "Украинская железная дорога".

Так, поезд Hyundai Rotem №707/708 "Киев – Львов – Перемышль" будет курсировать 12, 13, 14, 17 и 18 апреля.

По словам председателя правления УЗ Войцеха Балчуна, железнодорожники наблюдают значительный спрос на поездки поездами "Интерсити+" в Польшу, и не только на праздники.

"Мы видим, что количество желающих путешествовать по железной дороге в Европу растет. Тем более сейчас, с перспективой безвиза с Европой. Поэтому мы уже активно работаем над новыми международными направлениями для пассажиров", — отметил он.

Дополнительный поезд будет отправляться из Киева в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 по местному времени с остановкой во Львове в 17:41/55. Обратно из Перемышля поезд будет отправляться в 20:20 по местному времени и прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 5:23. Остановка во Львове — в 23:22/36.

Продажа билетов на поезд "Интерсити+" №707/708 "Киев – Львов – Перемышль" будет открыта в ближайшее время.