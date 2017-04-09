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    "Укрзализныця" расследует причины схода вагонов под Волновахой

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    Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха.
    Под Мариуполем грузовой поезд сошел с рельсов
    Yegor Palchikoff / Facebook

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой, сообщает пресс-служба предприятия.

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    "Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха", — сказано в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.

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