"Укрзализныця" расследует причины схода вагонов под Волновахой

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой, сообщает пресс-служба предприятия.

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"Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.