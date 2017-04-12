В "Укрзализныце" сообщили о последствиях блокирования путей под Киевом

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Жители поселка Барышевка штурмовали электричку под Киевом в попытке доехать на работу, а затем и вовсе перекрыли движение по железной дороге, в результате семь поездов и пригородных электричек выбились из графика движения, сообщает пресс-служба "Юго-Западной железной дороги".

В среду жители поселка Барышевка в Киевской области перекрыли движение поездов, требуя увеличения количества электричек в направлении Киева. Полиция вела переговоры с протестующими, через несколько часов митингующие разблокировали движение.

"Из-за инцидента выбились из графика другие поезда", — говорится в сообщении.

В частности, по данным железной дороги, ориентировочно на один-три часа задержались три скоростных поезда и четыре пригородных электропоезда.

Как уточняет пресс-служба, в среду утром в Барышевке водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы, и все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь уехать в час пик пригородным электропоездом Яготин – Киев.

"Однако из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение", — поясняет железная дорога.

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Также сообщается, что для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении железнодорожники в ближайшее время рассмотрят возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах.