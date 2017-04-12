Под Киевом пассажиры перекрыли железнодорожные пути: люди легли на рельсы

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. На станции в населенном пункте Барышевка близ Борисполя пассажиры одной из пригородных электричек перекрыли железнодорожные пути.

"Люди перекрыли железнодорожные пути, поскольку в электричке, на которой они всегда едут в Киев, утром было не 10 вагонов, а только 6, поэтому не все смогли сесть в электричку. Те люди, которые остались, и перекрыли железнодорожные пути", — сообщает ukranews.com.

На данный момент известно, что в результате таких действий поезд "Интерсити" сообщением "Киев-Харьков" заблокирован в Борисполе.

Подробности ЧП устанавливаются. В "Укрзализныце" пока ситуацию не комментировали.

Вместе с тем ТСН сообщает, что люди легли на рельсы.

"В Барышевке Киевской области люди легли на железнодорожные рельсы. Требуют увеличить количество электричек до Киева, потому что утром курсирует только шесть вагонов. По словам пассажиров, они едут чуть ли не на головах. Многие вообще не могут залезть в вагоны", — говорится в сообщении на сайте канала.

По данным ТСН, на данный момент не пропускают ни пассажирские, ни грузовые поезда, в пробке уже стоят три скоростных поезда Hyundai.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

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