Электричка столкнулась с поездом на Брест в Москве: есть пострадавшие

РИА Новости Украина

Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва — Брест в ночь на воскресенье на западе российской столицы. Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане. Спасатели разбирают завалы, чтобы восстановить движение по железной дороге.

В субботу в 22:16 (время местное) на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении.

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, пояснили в РЖД. Представитель МЧС в свою очередь рассказал, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было.

"По имеющейся информации, в электричке находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево", — говорится в сообщении пригородной компании.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

В РЖД приводили также предварительные данные о 50 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии. "Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.

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Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил брать на жесткий контроль "каждого пострадавшего по жизненным показаниям". "Приоритет — люди пожилого возраста и дети", — сказал он.

Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.

"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил Радченко.

МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.

Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.

МИД и посольство Белоруссии в России сообщили, что отслеживают ситуацию со столкновением поездов.

Движение на месте столкновения было остановлено.

Московские власти сообщили, что восстановление движения ожидается к 7:00.

"По информации Московской жд-филиала ПАО РЖД, движение на Белорусском направлении будет восстановлено к 7:00 сегодня", — сообщается в микроблоге департамента транспорта Москвы в Twitter.

Глава МЧС распорядился оперативно отправить четыре задержанных в Москве поезда по объездным магистралям.

"Четыре поезда, которые задержаны — сейчас я поставил задачу железной дороге, чтобы быстро и оперативно по объездным магистралям отправили, в том числе организовали информирование встречающих о графике и времени прибытия", — сказал Пучков журналистам.

"Четыре пассажирских поезда, которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, будут отправлены до своих станций назначения альтернативными маршрутами: через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо", — уточнили в РЖД.

Электрички планируется запустить к утру, добавил Пучков.

"Первая электричка будет пущена согласно расписанию в 04:40 утра", — сказал позже начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало, добавил он.

Глава МЧС потребовал направить тяжелую технику на место столкновения поездов, чтобы ускорить работы по ликвидации последствий аварии. "Направьте в зону чрезвычайной ситуации тяжелую технику, чтобы быстро и оперативно убрать весь металлом с путей и провести благоустройство территории", — сказал он в ходе оперативного совещания.

Министр подчеркнул, что работы должны завершиться рано утром. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что "РЖД окажет помощь в предоставлении средств для разборки поврежденного локомотива и вагона электрички".

По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда. Столичный главк МЧС сообщал, что работы на месте столкновения пассажирского поезда и электропоезда на западе Москвы планируется завершить к 5:00 воскресенья.

Центральная пригородная пассажирская компания и власти Москвы организовали компенсационные автобусные маршруты между Белорусским вокзалом и подмосковным Одинцово. По информации компании, организовано автобусное сообщение от Белорусского вокзала и станций "Беговая", "Фили", "Кунцево-1" до "Одинцово".

Компенсационные автобусы, которые по поручению мэра запустили власти Москвы, действовали до последнего пассажира и перевезли около 500 человек. "Компенсационные автобусы вывезли всех пассажиров с Белорусского вокзала и Одинцово… 30 компенсационных автобусов перевезли около 500 пассажиров", — следует из сообщения дептранса столицы в Twitter.

"На Белорусском вокзале и ж/д станции Одинцово больше нет пассажиров", — добавили в департаменте.

"Департамент транспорта Москвы выделил 10 автобусов до Одинцово для перевозки пассажиров Московской железной дороги, где временно нет движения пригородных поездов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе и уточнили, что перевозка для пассажиров бесплатная.

Ситуацию на автомобильных дорогах столкновение поездов не осложнило, сообщили РИА Новости в транспортном комплексе столицы. "В районе улицы Герасима Курина осложнений движения не наблюдается", — сообщила собеседница.

Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения.

Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал. "В 01:40 пассажирский состав отцепили от локомотива и отбуксировали резервным локомотивом на Белорусский вокзал", — сообщает РЖД.

С Белорусского поезд перебазируется на Киевский вокзал столицы, откуда отправится в Брест, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Пассажиров будут сопровождать медики РЖД. "Пассажиров поезда №3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД", — сообщила компания. В медицинской бригаде, которая будет сопровождать поезд, — два врача с необходимой медицинской укладкой, сообщили главе МЧС на совещании.

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", — продолжил Песков.

Он добавил, что "Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации".

Пучков лично прибыл на место происшествия.

В РЖД после столкновения поездов был создан оперативный штаб. Сначала сообщалось, что его возглавил первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк. Позже в РЖД сообщили РИА Новости, что Белозеров прервал отпуск и возглавил оперативный штаб компании, созданный в связи со столкновением поезда и электрички.

Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов необходимую медицинскую помощь.

"Мэр Москвы дал поручение соответствующим ведомствам оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в этом происшествии", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.