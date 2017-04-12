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    Общество

    Движение поездов под Киевом, где люди легли на рельсы, разблокировано

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    Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области, "Укрзализныця" подсчитывает убытки, а правоохранители выясняют все обстоятельства для квалификации инцидента.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Движение поездов на участке железной дороги по станции в поселке Барышевка Киевской области возобновлено, сообщает пресс-служба областного главного управления Национальной полиции Украины.

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    В среду жители поселка Барышевка в Киевской области перекрыли движение поездов, требуя увеличения количества электричек в направлении Киева.

    Полиция вела переговоры с протестующими. Жители блокировали проезд на железной дороге около трех часов.

    "Сейчас движение электропоездов уже возобновлено. "Укрзализныця" подсчитывает убытки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства для квалификации данного события", — говорится в сообщении.

    Полиция отмечает, что проблемы с перевозками пассажиров существуют на всех направлениях пригородной железной дороги.

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