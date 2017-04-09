МЧС РФ сообщило список 12 госпитализированных после столкновения поездов

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. МЧС России на своем сайте опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в результате столкновении пассажирского поезда и электрички на западе Москвы.

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Список пассажиров поезда № 3 "Москва — Брест", госпитализированных в больницы Москвы:

Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №71");

Волознев Роман Леонидович, 20 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н.В. Склифосовского");

Зотов Сергей Александрович, 28 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

Никитина Виктория Александровна, 36 лет (ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина");

Парежка Диана Андреевна, 26 лет (Первая градская больница им. Н.И. Пирогова);

Поданина Светлана Викторовна, 54 года (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

Селезнева Влада Игоревна, 45 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н.В. Склифосовского");

Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год (Первая градская больница им. Н.И. Пирогова);

Юденко Елена Владимировна, 50 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67").

Согласно данным МЧС, в списке госпитализированных также значатся двое подростков, они находятся в Детской городской клинической больнице №9. МЧС уточняет, что состояние 10 госпитализированных – средней степени тяжести, а состояние двоих уточняется.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.

По данным МЧС РФ, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По информации РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.