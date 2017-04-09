наверх
09.04.201705:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    МЧС РФ сообщило список 12 госпитализированных после столкновения поездов

    Тема:

    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы (7)

    55
    Согласно данным МЧС, в списке госпитализированных также значатся двое подростков, они находятся в Детской городской клинической больнице №9. МЧС уточняет, что состояние 10 госпитализированных – средней степени тяжести, а состояние двоих уточняется.
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. МЧС России на своем сайте опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в результате столкновении пассажирского поезда и электрички на западе Москвы.

    Железнодорожная катастрофа под Москвой. Видео
    Канал RT на Youtube
    Железнодорожная катастрофа на западе Москвы

    Смотрите также: Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

    Список пассажиров поезда № 3 "Москва — Брест", госпитализированных в больницы Москвы:

    Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №71");

    Волознев Роман Леонидович, 20 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н.В. Склифосовского");

    Зотов Сергей Александрович, 28 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

    Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

    Никитина Виктория Александровна, 36 лет (ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина");

    Парежка Диана Андреевна, 26 лет (Первая градская больница им. Н.И. Пирогова);

    Поданина Светлана Викторовна, 54 года (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67");

    Селезнева Влада Игоревна, 45 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н.В. Склифосовского");

    Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год (Первая градская больница им. Н.И. Пирогова);

    Юденко Елена Владимировна, 50 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67").

    Согласно данным МЧС, в списке госпитализированных также значатся двое подростков, они находятся в Детской городской клинической больнице №9. МЧС уточняет, что состояние 10 госпитализированных – средней степени тяжести, а состояние двоих уточняется.

    По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.

    По данным МЧС РФ, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По информации РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"