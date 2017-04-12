В ЛНР ввели временную администрацию в подразделениях "Укрзализныци"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики в ответ на блокаду Донбасса ввел временную администрацию в подразделениях железнодорожного предприятия "Укрзализныця", заявил в среду журналистам и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Герасимчук.

Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"Чтобы люди были обеспечены рабочими местами, заработной платой, сохранностью имущества, которое было у "Укрзализныци" вводится временная администрация "Луганской железной дороги", — сказал Герасимчук.

По его словам, внешняя администрация была введена с 7 апреля. Правительство ЛНР было вынуждено пойти на этот шаг в связи с блокадой железнодорожного грузового сообщения со стороны Киева, добавил Герасимчук.

"Ранее "Укрзализныця" обеспечивала бесперебойную поставку на территорию Украины угля, который наши шахтеры тяжелейшими трудом добывали. Железнодорожники выполняли работы на "Укрзализныце". Однако, когда эти бандформирования… перекрыли это все, люди лишены работы и рабочих мест", — пояснил Герасимчук.

Он добавил, что с введением внешнего управления всем сотрудникам предприятия будет выплачиваться заработная плата, сокращение штата не планируется.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

Позднее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.