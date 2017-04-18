Защищен ли оборонпром Украины от хакерских атак? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Новые технологии и средства защиты оборонных предприятий от вмешательства диверсионных групп представят в Киеве. Этой теме будет посвящен большой круглый стол. В частности, эксперты обсудят защищенность предприятий ОПК от шпионажа с помощью беспилотников, а также кибератаки.

В Государственном концерне "Укроборонпром" заявили о фактическом создании в стране оборонного хаба, вокруг которого теперь концентрируются лучшие производства, ученые и инвестиции. Произошло это после подписания Меморандума о сотрудничестве с общественной организацией "Лига оборонных предприятий Украины". Теперь 558 отечественных предприятий оборонной сферы будут работать как единый механизм и унифицируют методы защиты своих производств.

Ситуацию с безопасностью оборонных предприятий прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт группы "Национальная безопасность и оборона" Реанимационного пакета реформ Сергей Коваленко.

Насколько сейчас оборонные предприятия защищены от враждебного проникновения? Не может ли на предприятиях ОПК повториться ситуация с Балаклеей?

— На самом деле можно говорить о том, что за годы войны все-таки ситуация с защитой предприятий у нас значительно улучшилась, потому что до этого, в принципе, ее не было как таковой. То есть это была в основном военизированная охрана, вневедомственная, это были старые дедушки с какими-то револьверами, которые стояли и охраняли предприятия. После того, как началась война, значительно все улучшилось, усилилось, но я бы сказал, что на данный момент от беспилотников все-таки предприятия не защищены. Хотя смотря от каких. Если мы будем говорить о больших беспилотниках, которые могут нанести действительно какой-то удар, то, безусловно, есть защита, все предприятия оборонки у нас прикрыты средствами ПВО. То есть это как одни из очень важных государственных объектов, которые, безусловно, прикрываются от вражеской авиации.

Предприятий оборонной промышленности больше тысячи?

— В принципе, да. На самом деле, очень много предприятий являются смежными. То есть выпускают продукцию двойного назначения. И они не так критически важны для оборонного комплекса, поэтому, естественно, у них защита более простая, слабая. Но те, которые именно ключевые предприятия, критические, я думаю, что на данный момент их около 40-50 предприятий, они, безусловно, прикрыты полностью.

Если от беспилотников прикрыты, какие еще угрозы на сегодняшний день способны предотвратить системы обороны?

— Угроз на самом деле очень много. Вот недавно была даже резолюция ООН принята новая, кстати, с подачи Украины, о защите критической инфраструктуры. То есть на данный момент, поскольку развиваются технологии, очень много различных угроз возникает уже в сфере, скажем, кибербезопасности, в сфере каких-то высоких технологий. То есть в данном случае нам тоже есть много над чем работать, и защита у нас всегда не очень хорошая. Если говорить про физическую защиту, то физическая защита у нас всегда была относительно хороша. Раньше традиционно на бумаге, сейчас уже она есть в реальности. Это есть специальные подразделения, допустим, внутренних войск бывших, теперь Нацгвардии, которые защищают особо важные объекты. В том числе они охраняют сейчас и многие предприятия оборонки. И есть специфические методы работы спецслужб, в том числе по защите предприятий, вот как раз от иностранных спецслужб, от каких-то террористических организаций. Но еще много чего есть, что мы должны создать.

Вы говорите, что 45-50 ключевых предприятий полностью защищены. Насколько эта система действенно работает? Facebook Олега Жданова Оборонный заказ Украины на 2017 год. Есть, что спросить у эксперта

— Смотрите, это я говорил про именно большие беспилотники. То есть боевые беспилотники, типа американского Predator. Для того, чтобы установить теракт, такой, как в Балаклее, фактически, инициировать подрыв боеприпасов, там, в принципе, боевых беспилотников не нужно было, потому что многие части арсенала хранились просто под открытым небом. Для этого достаточно очень маленький беспилотник, даже практически такой, как продаются в магазинах игрушек, и очень маломощный какой-то или взрывной заряд, или просто инициирующее вещество, которое может воспламенить эти заряды, которые лежат под открытым небом. И на самом деле, это очень просто. То есть это уже вопрос к качеству хранения боеприпасов. И плюс, я скажу, что от маленьких беспилотников традиционные средства ПВО, в принципе, не защищают. Но у Украины есть очень хорошие возможности борьбы с ними. Основная сейчас методология борьбы с маленькими беспилотниками — это просто-напросто подавление сигналов управления беспилотниками. То есть фактически, радиоэлектронная борьба. У нас есть предприятия оборонные, которые выпускают очень хорошие станции радиоэлектронной борьбы, у нас есть в этом очень хорошая научная школа, и в принципе, Украина может себя обеспечить такими средствами, которые будут просто не позволять беспилотниками залетать куда-то, потому что они будут терять сигнал и падать.

Что касается хакерских атак, насколько украинские предприятия и стратегические объекты подвержены подобным нападениям?

— Нас очень спасает технологическая отсталость. То есть оборонные предприятия не развивались, их инфраструктура не развивалась последние 20 лет, фактически. То есть уровень проникновения вообще сетей интернет и компьютеров, построение каких-то внутренних сетей для работы на предприятиях оборонки, она очень отсталая, на многих предприятиях просто вообще нет никаких внутренних сетей и тем более нет выхода в интернет. То есть там много где люди работают по старинке. Безусловно, мы будем двигаться в сторону того, что эти предприятия будут технологические развиваться, они естественно, будут строить свои сети, и нужна будет защита. Это уже на самом деле будет вопрос больше, я думаю, для службы безопасности концерна "Укроборонпром" и для самих предприятий. Потому что государственные органы, в принципе, не могут обеспечить безопасность вообще всех объектов инфраструктуры. У нас постоянно сейчас случаются хакерские атаки на разные государственные органы. И, в принципе, мы видим, что раньше упредить, среагировать мы не можем, мы действуем постфактум. То есть там где-то все-таки взломали, положили сервер какого-то министерства. Вот недавно была ситуация с сервером, если я не ошибаюсь, налоговой службы. То есть такие вещи случаются. И поэтому государственным структурам, которые работают против хакеров, им, конечно, надо сейчас сосредоточиться именно на государственных органах. А предприятиям надо развивать свои службы, и для этого у них есть возможности на самом деле

Ранее советник замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.