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    Европол: масштабная кибератака затронула 150 стран

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    Как сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, среди пострадавших от масштабной кибератаки в пятницу много компаний, в том числе крупных корпораций.
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Масштабная кибератака в пятницу затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, передает агентство Франс Пресс.

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    "Мы никогда не видели ничего подобного", — сказал Уэйнрайт британскому телеканалу ITV. "По последним подсчетам, пострадали более 200 тысяч пользователей по меньшей мере в 150 странах. Среди пострадавших много компаний, в том числе крупных корпораций", — добавил он.

    Ранее разработчики антивируса Avast сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, 12 мая, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

    Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

    Европейское полицейское агентство заявило, что считает необходимым провести международное расследование кибератаки, затронувшей несколько десятков стран. Европол подчеркивал, что тесно сотрудничает подразделениями по борьбе с киберпреступлениями в странах, затронутых кибератакой, а также взаимодействует с ключевыми партнерами в этой сфере.

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