Всемирная кибератака: вирус-вымогатель удалось остановить - СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Распространение вируса-вымогателя WannaCry, который атаковал несколько десятков стран по всему миру, остановил британский специалист по кибербезопасности. Об этом сообщает газета Guardian.

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Как сообщается, он сделал это при помощи домена, который он приобрел за десять долларов.

По информации издания, британский специалист по кибербезопасности, ведущий Twitter под ником MalwareTech, чье имя газета не называет, и сотрудник компании по информационной безопасности Proofpoint Дэриен Хасс нашли и активировали домен, который остановил хакерскую программу.

"Выключатель" в виде адреса с бессмысленным названием был встроен в код вируса на тот случай, если создатели захотят остановить его. Вирус запрашивает этот адрес, и если запрос возвращается, показывая, что домен активен, вирус прекращает действовать. При этом, если удалить домен, вирус снова начнет работать. Однако устроители кибератаки не регистрировали домен.

"Я увидел, что он (домен – ред.) не зарегистрирован и подумал, что мог бы приобрести его сам", — приводит издание Daily Beast слова британского специалиста под именем MalwareTech. Покупка стоила ему порядка 10 долларов.

Сообщается, что регистрация домена не может помочь тем, чьи компьютеры уже заражены. Также вероятно, что есть версии вредоносной программы с другими "выключателями", которые могут распространяться дальше. Издание отмечает, что когда британский специалист активировал домен, было уже поздно помешать распространению вируса в Европе и Азии, где кибератаке подверглись различные организации.

"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали интерактивную карту, на которой отмечено географическое распространение заражений опасным вирусом-вымогателем в результате всемирной хакерской атаки в пятницу.