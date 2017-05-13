Тарас Чорновил подводит итоги года работы Луценко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

За год на посту генерального прокурора Юрия Луценко государству в совокупности было возвращено 52 миллиарда гривен. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Из этой суммы 39 миллиардов гривен вернули в ходе расследования по обвинению Виктора Януковича. Кроме того, генпрокурор Луценко сообщил, что за этот год в суд было направлено чуть более семи тысяч обвинительных актов.

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Итоги работы генпрокурора Юрия Луценко подвел в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик, депутат прошлых созывов Тарас Чорновил.

(текст публикуется на языке оригинала)

На ваш погляд за цей рік генпрокурор Луценко зробив більшість того, що було заплановано?

— Наскільки я пригадую, коли його призначали на посаду, він не говорив про плани, щоб кількох посадити. Там навпаки була заява його в день призначення, що він не буде для себе виписувати планів. У нього на столі не буде лежати листка з написом скількох людей посадити та скількох заарештувати. Було кілька інших зобов'язань і тут можемо вже пробувати аналізувати що він обіцяв робити. Це були ті обіцянки, які, зокрема, були визначені тими змінами закону про прокуратуру, які дали можливість самому Юрію Луценку стати генпрокурором. Там був цілий ряд дуже конкретних речей. Там був перший момент — створення генеральної інспекції. Генеральна інспекція створена і, мені здається, працює достатньо добре і оцінка дій прокуратури є хорошою. Це не звіт, це така преамбула до звіту, бо Луценко написав, що буде звітувати у ВР, коли його туди викличуть, але написано, що, зокрема, по тільки прокурорським справам, якщо я не помиляюсь, 130 з чимось мільйонів гривен стягнуто чи повернуто неправомірної вигоди, тобто це робота генеральної інспекції в самій прокуратурі щодо злочинів самих прокурорів. Це була обіцянка і вона виконується, по-моєму, нормально.

А як щодо боіцянки оновлення кадрового складу прокуратури?

Була обіцянка про оновлення кадрового складу прокуратури. Тут виконується з певними проблемами. З одного боку в законі була закладена можливість змінення кваліфікаційні вимоги, щоб прокурорами можуть ставати люди, які не були раніше в цій абсолютно замкнутій доволі корупційній системі. І в цьому плані, мені здається, зроблено досить багато. Тобто оновлення певне відбулось, але далі включилась досить така жорстка система спротиву. Там є судові рішення і зараз це пробуксовує, тому що ті, хто відчував, що за ними висить кримінал, ті згодились піти після перших же нагадувань. Ті, хто розуміли, що кінці в воду, достатньо вправно захищаються в судах. Так що тут все одно треба вносити додаткові зміни до законів. Те, чого не було в прямих обіцянках, але добре зроблено, от ми бачимо в цьому ніби звіті тут третій пункт, але він, як на мене, є визначальний — це повернуті до бюджету кошти. Це безпрецедентно великі гроші. Більшість з них — це пов'язані зі справою певних фірм Януковича. Тих, до яких ніхто не виставив претензій, недавня ця історія. Решта десять з чимось мільярдів — такого ніколи не було. Тобто прокуратура завжди черпала гроші з бюджету, дорого коштувала і нічого не вертала. На сьогоднішній день пішов інший процес. Це нове, це абсолютно нове, тобто прокуратура за себе сплатила видатки, які ми їй дали на її утримання і приносить прибутки. Я думаю, що це є добре, особливо в порівнянні з НАБУ, де поки що нічого не повернуто, а кошти йдуть колосальні, причому навіть в порівнянні справа компаніїї Burisma, яку вела Генпрокуратура і справа Олександра Онищенка. Тут можна було повернути до бюджету значні кошти. По Burisma повернуті, хоча проти Миколи Злочевського жодні обвинувачення не зняті, вони далі зберігаються. По справі Онищенка дали можливість вивести все, що тільки можливо, збанкрутувати фірми, все і держава не отримала жодної копійки. Тобто тут я бачу певний позитив. І ще одне порівняння, щоб завершити. Це по обвинувальних актах. Ми звикли, що рішення мають бути кінцеві в суді, от коли вже людина буде сидіти, тоді скажемо, що вже все. Поки що сидять, наскільки я розумію, мало. В звіті немає підсумків про те, скільки там, яких категорій осіб, яких службовців отримують звинувачувальні вироки, які набули законної сили. Я думаю, що у ВР це питання постане обов'язково, але тут ми, принаймі, ті випадки, коли в суд передані справи не як в тому самому НАБУ у питаннях про запобіжні заходи, а вже кінцева для розгляду по суті, принаймі, сім тисяч актів по чиновникам, по службовцям — це серйозно. Мені здається, що це нормальний результат, але далі будемо дивитись, коли буде допит в ВР. Це буде цікавіше.

Місяць тому Луценко заявив, що судовий процес над Януковичем триватиме пару місяців. Чи виконає він цю обіцянку?

— Тут вже від нього не буде залежати. Він мав такі побажання. Це було б дуже добре. Я думаю, всі ми дуже б хотіли, щоб це тривало пару місяців і для нас це було б дуже хорошою новиною, тим більше, що там вирок би містив не тільки довічне ув'язнення, як говорить прокуратура, але, очевидно, містив би момент щодо конфіскації всього наявного майна, що б відкрило можливості додаткові по конфіскації до державного бюджету, до державної власності різних об'єктів і різних активів, які були у Януковича, які на сьогоднішній день через те, що у ВР далі заблокований закон про спецконфіскацію далі повернути не можна. Тобто нам всім швидкі рішення по Януковичу були б вигідні. Вся справа в суді. Суд прийняв зараз рішення робити всі паузи, йдучи на поводу у вимог адвокатів і фактично з заочного процесу переводити судовий розгляд в очний процес, що вже само по собі є нелогічним. В КПК це все виписано дуже нечітко, але, на мій погляд, якщо свідка можна допитувати звідки завгодно, то як можна звинувачуваного, який в розшуку, який збрехав щодо свого місця перебування, тому що за адресою, якою він перебував, він подав через адвокатів, нібито живе в Ростові, а він там не проживає. Це підтверджено самими адвокатами, які сказали, що йому не доставлено повістки. Повістки були направлені кур'єрською поштою саме на ростовську адресу. Тому як можна в очному режимі вести всякими конференціями таке судове засідання, я не розумію. Але вже коли пішли на це, це означає, що затягування включилось. А це все справа нашого, на жаль, дуже недолугого КПК і вмілих адвокатів. Адвокати там хороші і сильні, треба віддати їм належне, в Януковича. За нашим КПК, чесно кажучи, справу можна розтягнути на десять років. Тобто я дуже боюсь, що ця обіцянка не буде реалізована, якщо не будуть кардинально змінені певні норми КПК і не буде обмежено право захисту на штучне затягування процесу, що сьогодні там міститься явно.

Луценко десять місяців тому обіцяв, що навесні відбудеться системне оновлення Генпрокуратури. Наскільки ця обіцянка виконана? Чи буде вона виконана до кінця весни?

— Власне кажучи, основна частина цієї обіцянки була виконана ще на початку осені, тобто оновлення керівництва Генпрокуратури відбулось, оновлення по обласних прокуратурах відбулось досить ґрунтовне і по районних, але далі, я згадував, далі включився цей фактор оскаржування в суді. Тобто якщо прокурори переконані, що вони там накрали чи ще щось переписали на тещу, на свекора і почали чинити опір звільненню, то знайти методи, за якими звільнити прокурора чи прокурорського працівника є дуже складно. Ці люди добре підковані юридично і вони максимально використовують нашу правову систему. Тому я вже з самого початку казав, що справа повного оновлення з самого початку забуксувала на етапі оскаржень рішень цих осіб у судах. Генеральна інспекція досить активно пішла в наступ і в певний момент її почали рішення судів з вимогою поновити на посаді. І це є найбільшою проблемою. У співпраці, скажімо, Генпрокуратури та Спеціальної антикорупційної прокуратури можна активніше почати провадити дії щодо розслідування можливих посадових злочинів тих прокурорів, які, зокрема, особливо по статті незаконне збагачення тих прокурорів, які опираються тим звільненням, тобто є достатньо підстав звільнити цю людину, але вона через судові органи затягує цей процес. Але давайте подивимось, звідки в тебе цей будиночок. Ти кажеш, в тобі теща подарувала? А звідки в тещі такі гроші? І таким чином можна вийти на результат. Але це при нашій правоій системі, чесно кажучи, дуже складний результат. Ми побачили приклад Сергія Лещенка, де його мама, яка ніколи не мала бізнесу, могла подарувати йому кілька мільйонів і всі прокурори кажуть: чому, якщо Лещенку можна, не можна нам. І от НАБУ, яке мало б тут активно включитись разом з САП, вони опинились теж заручниками свого прецеденту. Вони, створивши прецедент по Лещенку, фактично відкрили ящик Пандори, тому що цим користуються будь-які корупціонери із судів, із прокуратури тощо. Тому оновлення почало буксувати. В мене немає відповіді, як це переступити. Напевно, є якісь варіанти, але, в першу чергу, треба змінювати законодавство.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.

Также политолог Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что Януковича обвиняют не в уголовном преступлении, поэтому задача суда — сделать все, чтобы приговор был справедливым на законных основаниях.