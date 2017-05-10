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    Луценко о событиях в Днепре на 9 мая: "титушки" напали на бойцов АТО

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (166)

    (обновлено: )22
    Драка в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что наканауне в Днепре в ходе массовых мероприятий "титушки" напали на участников АТО.

    В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что сотрудники полиции действовали 9 мая в Днепре "в нарушение закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка". Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что беспорядки в Днепре 9 мая являются следствием безнаказанности.

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