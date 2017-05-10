Луценко о событиях в Днепре на 9 мая: "титушки" напали на бойцов АТО

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что наканауне в Днепре в ходе массовых мероприятий "титушки" напали на участников АТО.

В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что сотрудники полиции действовали 9 мая в Днепре "в нарушение закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка". Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что беспорядки в Днепре 9 мая являются следствием безнаказанности.