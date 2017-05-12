Юрьев год. Генпрокурор Луценко есть - дел нет

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Впервые, за многолетнюю историю Украины, пост главного прокурора страны занял человек мало разбирающийся в юриспруденции, отсидевший по коррупционным статьям, но лучший друг и кум президента Порошенко. Специально для Луценко парламент принял закон, который позволял стать генпрокурором человеку без юридического образования. Уже год Луценко занимает этот пост, но успехов в работе не видно.

Политик-прокурор

После того, как ВР отправила в отставку генпрокурора Виктора Шокина все гадали, кто же будет следующим, зная, насколько короткая скамья запасных у президента Порошенко. И в самую последнюю очередь рассматривали кандидатуру Луценко, прежде всего по тому, что по Закону "О прокуратуре", главным прокурором страны должен был быть человек с опытом работы в прокуратуре и с юридическим образованием. Но, как оказалось, это не стало помехой. Под Юрия Витальевича закон переписали и утвердили. Как поговаривают, это стоило БПП пару-тройку миллионов долларов и обещание некоторых преференций особо сопротивляющимся. В этом вопросе провластная партия решила не мелочиться, ведь на пост генпрокурора избирали не только руководителя фракции БПП в ВР, но и близкого к президенту Порошенко человека, который к тому же был его кумом — в 2013 году они крестили министра информполитики Юрия Стеця.

Сам Юрий Витальевич уверял, что при отсутствии профильного образования, он прошел реальную практику: дважды занимал пост министра внутренних дел в правительствах Юлии Тимошенко, а с 2010 года изучал УПК и УК в СИЗО и колонии, куда загремел за превышение служебных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств.

Сразу после назначения генпрокурором Луценко сообщил, что пришел в прокуратуру на полтора-два года. Что этот срок связан с его личными планами в жизни и законодательством, так как через два года ГПУ превратится в Европейскую организацию у которой не будет следствия, а, следовательно, и ему уже не чем будет заниматься.

"За это время у меня есть главная цель — превращение ГПУ в Европейскую институцию и по методам и по способам, по целям работы. Делать это собираюсь по принципу: трава пробивает асфальт. Будет пересмотрено решение о назначении региональных и местных прокуроров. Хочу наполнить региональные прокуратуры юристами, которые не работали в ГПУ", — подчеркнул Луценко.

Как отмечал Луценко, его назначили, чтобы сломать систему, которая стала тормозом реформ и дать немедленный результат.

"Задачи на этот год — очищение системы, доведение до суда дел VIP-чиновников прошлой и нынешней власти", — отметил Юрий Луценко.

К слову, Юрий Витальевич не забывает о том, что попал за решетку при "злочинной владе". Поэтому делам связанным с предыдущей властью прокуратура уделяет особое внимание.

Вялотекущие дела

Даже на вскидку, за время руководства ГПУ Юрием Луценко мало в чем виден прогресс. Все так же вяло расследуются дела по преступлениям на Майдане, как в отношении митингующих, так и в отношении правоохранителей. А обещания генпрокурора расходятся с делами.

К примеру, после убийства Павла Шеремета Луценко пообещал приложить все усилия для раскрытия этого преступления, но не приложил. В июне прошлого года он так же уверял, что до конца 2016 года начнется суд над Виктором Януковичем, но процесс начался только 4 мая 2017 и тут же застопорился. И это при том, что Луценко еще в марте сообщил, что приговор суда по делу Януковича он ожидает получить до 24 августа — ко Дню независимости. Но, видно не судьба. В суде, как считают многие адвокаты, дело Януковича бесперспективно.

Попытка арестовать народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении государственных средств в особо крупных размерах закончилась тем, что он сбежал за границу. Обыски мэров городов Киевской области Бучи Анатолия Федорука и Ирпеня Владимира Карплюка по подозрению в незаконном отводе в собственность земельных участков, канули в лету. Так же ничего не произошло после обысков в домах Андрея Клюева и Владимира Сивковича, по делу событий на Майдане. Зато у экс-генпрокурора Рената Кузьмина после очередного обыска, нашли золотую лопату. Правда, как потом выяснилось, не лопату и не золотую.

Коррупцию в органах власти ГПУ за год так и не обнаружила из чего напрашивается вывод, о честности и неподкупности наших чиновников, хотя иностранные эексперты придерживаются противоположного мнения. И это при том, что Луценко заявлял, что он будет придерживаться старого принципа: "закон один для всех". Но при этом сам подходит к нему очень избирательно.

"Результатов работы ГПУ, которыми можно было похвалиться за прошедших год, нет. Даже судебное производство против Януковича больше напоминает фарс или цирковое представление, нежели юридический процесс. Что касается работы прокуратуры не только в части привлечении к уголовной ответственности VIP —чиновников, хотя в обществе почему-то считают, что это основная работа прокуратуры, то за этот год в разы выросла преступность, а реакции никакой. Беспомощно выглядят правоохранители. Безнаказанно и цинично нарушаются нормы закона со стороны органов государственной власти, в части выделения земель, принятия тех или иных распоряжений по коммунальной и государственной собственности. Прокуроры действуют часто непрофессионально. Никакой реформы в прокуратуре, до сегодняшнего дня, не произошло. Набрали новых людей, а их еще надо обучить и не за один-два года", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Краве и партнеры" Ростислав Кравец.

Как считает Ростислав Кравец, За это время прокуратура не расследовала массу дел, в том числе и дела по Майдану, не говоря уже о делах менее известных.

"Подводя итог работы Юрия Витальевича можно сказать, что ему гордиться не чем. Не зря он говорил, что пришел на полтора-два года, дольше генпрокуроры у нас не задерживаются. Но я бы отметил, что отсутствие юридического образования у главы ведомства безусловно сказывается на всей работе органов прокуратуры", — подчеркивает Ростислав Кравец.

А главное, по мнению адвоката, затягивание с запуском госбюро расследований, функции которой выполняет ГПУ занимаясь следствием, на грани законности. И решения принятые ГПУ сегодня через несколько лет новой властью будут признаны незаконными, а прокуроры, которые проводили следственные действия, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Так как прокуратура лишена функции следствия и не должна им заниматься.

Но, что не отнять у Юрия Витальевича, так это то, что он всегда оказывается в гуще скандалов, которые, при этом, никак не сказываются на его жизнедеятельности.

А нам остается надеяться, что следующий год для прокуратуры будет более плодотворным. Что он, наконец-то, покажет свой профессионализм не на словах, а на деле.