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    В Киеве задержали группу лиц, вымогавших $1,3 млн "для Луценко"

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    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, в Киеве задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством у бизнесмена, угрожая от "наезда" на бизнес до физической расправы.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Киеве задержана группа лиц, которые требовали у бизнесмена 1,3 миллиона долларов, якобы предназначавшихся для генерального прокурора Юрия Луценко.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством (денег — ред.) у бизнесмена. Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за ​​умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 миллиона долларов для передачи лично генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем — от "наезда" на бизнес до физической расправы", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Он также отметил, что о вымогательстве сообщил сам предприниматель. "Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы", — добавил генпрокурор.

    Ранее НАБУ сняло "промо-ролик" украинской коррупции в мире.

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