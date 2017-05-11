В Киеве задержали группу лиц, вымогавших $1,3 млн "для Луценко"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Киеве задержана группа лиц, которые требовали у бизнесмена 1,3 миллиона долларов, якобы предназначавшихся для генерального прокурора Юрия Луценко.

"Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством (денег — ред.) у бизнесмена. Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за ​​умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 миллиона долларов для передачи лично генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем — от "наезда" на бизнес до физической расправы", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что о вымогательстве сообщил сам предприниматель. "Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы", — добавил генпрокурор.

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