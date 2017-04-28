Дело Шепелева. Под Юрием Луценко серьезно закачалось кресло

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

О решении НАБУ взяться за дело о взятке переданной экс-нардепом Александром Шепелевым Юрию Луценко, в то время, когда он возглавлял МВД, стало известно в четверг, 27 апреля. В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в России полиция арестовала числящегося в розыске по линии Интерпол Шепелева. История медленно, но уверенно набирает обороты.

150 тысяч долларов для Луценко

Скандал вокруг персоны генпрокурора разразился еще в феврале этого года, когда скрывающийся от украинских правоохранителей экс-нардеп Александр Шепелев опубликовал видео обращение в НАБУ и непосредственно к Артему Сытнику.

"В 2006 года министр МВД Луценко по указанию Януковича загонял депутатов во фракцию Партии Регионов. Под угрозой лишения меня украинского гражданства и депутатской неприкосновенности он требовал от меня покинуть фракцию Блока Юлии Тимошенко и перейти в Партию Регионов. Он даже направил президенту Украины представление о лишении меня гражданства Украины и письмо в ЦИК об отмене моей регистрации народным депутатом", — сообщил Шепелев.

После его согласия, по словам Шепелева, генерал МВД Василий Паскал передал ему требование от министра внутренних дел выкупить у них за 150 тысяч долларов уголовное дело. В противном случае, по словам экс-нардепа, ему угрожали лишением гражданства, депутатской неприкосновенности, обвинением в убийствах и арестом. Он передал деньги лично Луценко, в его кабинете, где выпили мировую. После этого Паскал передал ему собранные материалы.

"Новая власть преследует меня по сценарию, написанному еще Пшонкой и Януковичем, и в котором Луценко брал непосредственное участие. Больше я молчать не буду, и дам НАБУ всю необходимую информацию и доказательства. И не только по этому делу", — подчеркнул Шепелев.

Что интересно, как рассказал Шепелев, позже Луценко попросил его помочь ему на эти деньги купить недвижимость в Ялте.

"Он выбрал квартиру в комплексе "Омега", дождался сдачи дома в эксплуатацию и за деньги, которые получил от меня в качестве взятки, купил квартиру в Ялте и оформил ее на свою жену. Я специально сохранил договор купли-продажи этой квартиры. Я требую от директора НАБУ Сытника возбудить в отношении Луценко уголовное дело по факту получения от меня взятки в размере 150 000 долларов и по факту легализации им этих "грязных" денег путем приобретения элитной недвижимости в Ялте. Письменное заявление об этом, а также копии договоров купли-продажи луценковских квартир направил в НАБУ, а его копию — в посольства США и ЕС в Украине", — заявил Александр Шепелев.

Суд заставил расследовать взятку

Но НАБУ не торопилось расследовать факт дачи взятки Луценко. И в начале апреля, по заявлению адвокатов Шепелева, Соломенский суд вынес решение о возбуждении уголовного дела по факту получения генпрокурором Луценко взятки в размере 150 000 долларов. НАБУ была вынуждена взяться за него.

Дойдет ли дело до суда, сложно предугадать учитывая то, сколько уже уголовных производств были похоронены в стенах антикоррупционного ведомства. К тому же, возникает еще один вопрос, а сможет ли НАБУ объективно расследовать это дело, если надзор за ним будет осуществлять специализированная антикоррупционная прокуратура, руководит которой заместитель генпрокурора, который напрямую подчиняется Луценко.

В то же время, как рассказывают некоторые адвокаты, ГПУ и сегодня, при генпрокуроре Луценко, успешно торгует уголовными делами. Схемы старые и простые — сначала ГПУ и СБУ осуществляет "наезд" на фирму, с "маски-шоу", обысками и прочей шумихой. Открывается уголовное производство по незначительным статьям, а дальше идет торг: вы нам (сотрудникам прокуратуры) деньги и мы закрывает производство в связи с отсутствием состава преступления, нет — добавляем статьи и дело идет в суд, где его закрытие может обойтись дороже. В Генпрокуратуре сегодня вымогательством и продажей дел, по словам адвокатов, занимаются особо активно два управления. А по сути, каждый из следователей только и ждет, когда к ним обратятся с предложением решит вопрос без суда.

Информационная война

Делу по взятке полученной Луценко, которое так не хочет расследовать НАБУ, сегодня стараются придать забвению, так как это плохо скажется на имидже Юрия Витальевича, которого президент видит в роли будущего премьера. Его не раздувают в прессе. А ГПУ уже "наехала" на судью Соломенского суда вынесшего решение заставляющее НАБУ расследовать дело по взятке полученной в 2016 году. Да и как то вовремя появилась информация о повторном задержании в Москве заявителя — экс-нардепа Александра Шепелева в отношении которого в Украине ведется досудебное расследование в организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух и более лиц по заказу, организации завладения транспортным средством и расхищения государственных средств ПАО "Родовид Банк". При том, что расследоваться они начались при "злочинной владе". СБУ еще в 2012 году заявляла, что собрала достаточное количество доказательств, которые подтверждают вину Шепелева в причастности к расхищению государственных средств рефинансирования НБУ на сумму 315 млн грн. Но Шепелев покинул пределы Украины.

В июле 2013 года стало известно, что в Будапеште он был задержан. Позже его экстрадировали в Украину. В июле 2014 Шепелев благополучно сбежал из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи вместе с конвоиром. Был объявлен в розыск по линии Интерпол и 19 марта 2015 года Шепелева задержали на территории Московской области. Но, как сообщало ГПУ, он согласился сотрудничать со следствием в России. Через полтора года, 8 августа 2016 года экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) Сергей Старенький сообщил об освобождении из российского СИЗО Александра Шепелева. По его "неофициальной оперативной информации", освобождение стоило Шепелеву 10 млн долларов. А ГПУ заявило, что он сотрудничает с ФСБ.

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После информации о том, что Шепелева снова задержали на этой неделе, он лично ее опроверг российским журналистам, сказав, что он дома и никто из полиции к нему не приходил. Он также напомнил, что против него военная прокуратура Украины ведет уголовное производство за сотрудничество с ФСБ, и не логично, чтобы его задерживала московская полиция.

Но это не конец этой истории. Хотя не вериться в то, что НАБУ начнет копать под генпрокурора Луценко, на которого президент возлагает такие большие надежды в виде главы правительства.