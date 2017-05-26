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    В СБУ передали еще один список сайтов РФ для блокировки

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (664)

    (обновлено: )21512
    Кроме того, была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента, определены нормы украинского законодательства, которые содержат запреты на распространение определенной информации.
    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В рамках продолжения политики блокирования "антиукраинских сайтов" Министерство информационной политики Украины подало на рассмотрение СБУ список из двадцати интернет-ресурсов, сообщил член экспертного совета при Мининформполитики, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, пишет "Апостроф".

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    "Из известных мне сайтов там только один – "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… (..) Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", — рассказал Аласания.

    По словам замминистра информационной политики Дмитрия Золотухина, методика вычисления "сепаратистских ресурсов" уже разработана.

    Так, была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента, определены нормы украинского законодательства, которые содержат запреты на распространение определенной информации.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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