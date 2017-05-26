Воинствующий патриотизм, или О родственниках из "русского мира"

Роман Степняк

Все возмущаются, мол такой-сякой Владимир Вятрович посягнул на святое и предложил рвать родственные связи, если они представляют пуповину, тянущуюся к Москве. По его мнению, все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине.

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Человек в меру образованный, если под образованием понимать кандидатскую диссертацию и должность директора Института национальной памяти, он даже способен кое-как свои взгляды объяснить. У него есть убеждения. Конечно, с такими убеждениями в приличное общество не пускают, но то общество, которое формируется в стране, для него вполне приемлемо.

Гитлер и украинцы

В этом обществе идут интеллектуальные дискуссии, скажем между писательницей Ларисой Ницой и народным депутатом Игорем Мосийчуком на одном из столичных телеканалов. Спорили о языковых квотах. Аргументы приводили весьма красноречивые. Стороны сошлись на том, что 75 процентов украинского языка на телеканалах – это мало. Дальше начались разногласия. Ницой требовала весь эфир вести исключительно по-украински, чтобы чужой речи в нашем доме и слышно не было, а Мосейчук ей слабо возражал, ссылаясь на то, что даже "Гитлер, когда оккупировал нашу территорию, он же к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам". То есть, нардеп-радикал допускал слабое звучание других языков, а писательница – нет.

Уровнем еще ниже в иерархии языкового патриотизма располагаются орлы Николая Коханивского и прочие радикальные движения. Те самые, которые угрожали гранатометом "Бессмертному полку" 9 мая, а пару дней назад ворвались в ресторан ливанской и восточной кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади. Инициатором наезда был глава "Патриотического движение Украины" Михаил Ковальчук, с которого, по его словам, накануне персонал заведения потребовал двойной платы за сидячие места и не пользовался украинским языком во время обслуживания. Радикалы потребовали убрать инородцев с Бесарабки, перепутав хозяев заведения – ливанцев – с турками и обвинив их всех в культивировании русского языка.

Последствия Переяславской рады

Еще несколько лет назад подобные эпизоды получили бы уничижительную критику в обществе, не говоря уже о реакции правоохранительных органов. Сейчас реакция крайне вялая, граничащая с пониманием и одобрением. Тех же "гранатометчиков" из ОУН после операции спецназа и двух часов не продержали в полицейском участке и выпустили на свободу, а идеи Владимира Вятровича все более овладевают массами.

Общество с каждым днем все глубже засасывает пучина войны. Люди перестают считаться с реальностью. Включите телевизор, откройте газеты – со всех сторон вас убеждают в объективном подходе к освещению событий, вся правда, мол, сосредоточена исключительно здесь! А все, что хоть как-то не соответствует нашим представлениям – ложь.

Ложная объективность стала трендом в обществе, символом цивилизованности. Жертвами такой объективности становятся те, кто пытается заглушить в себе все прочие чувства, кроме тех, которые демонстрируют с экранов телевизора. Президент Петр Порошенко заявляет, что введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом является преодолением последствий Переяславской рады и теперь разве что сумасшедшие могут считать украинское государство частью "русского мира", и миллионы русских, живущих в Украине, аплодируют этой новости.

А в это время младший сын главы государства Михаил, обучаясь в престижном английском лицее, позирует в футболке с принтом "Russia", средства массовой информации пишут о невесте-россиянке старшего сына президента Алексея и даже о том, что ее близкие родственники голосовали на референдуме о присоединении Крыма к России.

Вы что-слышали о том, как субъективная ситуация в президентской семье сочетается с объективными меседжами главы государства?

Линия разграничения

Во время недавней пресс-конференции Петр Порошенко весьма виртуозно пытался объяснить поступок Михаила, мол, футболку он одел во время Хэллоуина, как бы пародируя "русский мир". Но это было крайне субъективное суждение, никак не сочетающееся с его объективными пассажами о последствиях Переяславской рады.

Ничего удивительного, мы крайне редко бываем объективными, когда речь идет о близких, родных, любимых людях. Еще реже – когда над близкими людьми серьезная опасность. Большей опасности, чем война, в мире не существует. Страдания на войне близких людей выглядят ужасной несправедливостью. СМИ эту несправедливость раздувают. Ежедневные сообщения об обстрелах "со стороны врага", о погибших и раненых, о разрушениях убеждают в том, что это – объективная точка зрения, и другой нет!

Поддерживая действия военных на Донбассе, обожествляя участников и ветеранов АТО, мы избавляемся от всяких субъективных иллюзий. Нам удобно ссылаться не на личные ощущения, а на информацию, которая доступна для всех. Нам проще повторять, что за линией разграничения – враг, а не сотни тысяч, хочется верить, что и сегодняшних соотечественников. Которые погибают, как и воины АТО. И хотя мы всячески ругаем телевизор за ангажированность, он остается для большинства преобладающим путеводителем. Потому что так удобно, так можно снять с себя моральную ответственность, если вдруг окажется, что все не так на самом деле.

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Признать, что у тебя есть иная точка зрения, крайне непросто. Вникая в "творчество" Владимира Вятровича, мы посматриваем по сторонам, но телевизор одобрительно молчит, моральные авторитеты готовы склонить перед новоиспеченным идеологом головы, а нам что, больше всех надо? Нет, конечно, лично из своей семьи мы "русский мир", если он там присутствует, изгонять не будем, но промолчим, как гарант Конституции. Но если нас спросят – ответим, как советует телевизор.

И вряд ли мы отдаем себе отчет, что это лишь иллюзия объективности. За нее приходится расплачиваться. Самообманом, бегством от самого себя, ложным восприятием действительности. Так множатся горы информационного мусора, которые не в состоянии перерабатывать мозг. Так теряется субъективность личности, способной к самостоятельному мыслительному процессу. Так отодвигается на неопределенное время окончание войны, продолжения которой поддерживается ложным восприятием объективности.