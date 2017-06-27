Хакеры заблокировали компьютеры "Ощадбанка" в Киеве

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения "Ощадбанка" в столице, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источники.

Сообщается, что у сотрудников "зависли" компьютеры спустя несколько часов после открытия отделения, после чего пользователей "выбросило" из внутренней программы. В результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают.

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Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также "Укрпочта", "Пивденный", "Таксомбанк" и другие финучреждения.

Отмечается, что анонимные хакеры вымогают биткоины за восстановление работы системы.

Ранее сообщалось, что сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке.