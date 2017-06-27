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    Киев

    Хакеры заблокировали компьютеры "Ощадбанка" в Киеве

    (обновлено: )538
    По предварительной информации, в результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают. От хакерской атаки пострадали также "Укрпочта", "Пивденный", "Таксомбанк".
    Вывеска Ощадбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения "Ощадбанка" в столице, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источники.

    Сообщается, что у сотрудников "зависли" компьютеры спустя несколько часов после открытия отделения, после чего пользователей "выбросило" из внутренней программы. В результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают.

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    Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также "Укрпочта", "Пивденный", "Таксомбанк" и другие финучреждения.

    Отмечается, что анонимные хакеры вымогают биткоины за восстановление работы системы.

    Ранее сообщалось, что сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке.

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