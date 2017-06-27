Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений.

Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

При этом серверы российской компании "Роснефть" во вторник также подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Ряд представителей МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом они не привели никаких доказательств.