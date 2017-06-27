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    Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (4)

    (обновлено: )193
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Скриншот
    Мощная хакерская атака в Украине
    Думская.net
    Мощная хакерская атака в Украине
    Скриншот
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/olejmaa
    Мощная хакерская атака в Украине
    Скриншот
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/ilyalukash
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/ilyalukash
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/golyuk.l
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/pavlo.rozenko
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/ilyalukash
    Мощная хакерская атака в Украине
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    Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений.

    Кибератака в Украине: требования вируса-вымогателя Петя на экране монитора
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    Мощная хакерская атака в Украине. Онлайн-репортаж

    Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

    По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

    При этом серверы российской компании "Роснефть" во вторник также подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась в правоохранительные органы.

    Ряд представителей МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом они не привели никаких доказательств.

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