Кибератаку в Украине организовали российские спецслужбы - МВД

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Кибератака под видом вируса-вымогателя была организована со стороны спецслужб РФ, заявил народный депутат Украины от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Она (кибератака, — ред.) сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком". Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту, пользователи, которые открывали это сообщения, позволяли вирусу разойтись по всем компьютерам. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

В своем аккаунте в Facebook Геращенко уточнил, что "была начата массированная кибератака с использованием модифицированной под Украину версией вируса "wannacry" — "cryptolocker".

"Организаторы атаки хорошо знали специфику рассылок служебных писем в украинском коммерческом и государственном секторе и маскировали рассылки писем, содержащих вирус, под видом деловой переписки, которую из любопытства открывали неопытные пользователи. В программном коде вируса была заложена дата запуска 27 июня в 11:00", — написал депутат.

По его словам, кибератака, "имеющая своей конечной целью попытку дестабилизации ситуации в экономике и общественном сознании Украины", была замаскирована под попытку вымогательства денег у владельцев компьютеров.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк также обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом он не привел никаких доказательств.

"В том, что за этими проказами (хакерские атаки — ред.) стоит РФ, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны", — заявил Шкиряк.

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Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений.