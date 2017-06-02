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    WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ о кибершпионаже

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    Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Пандемия". Программа позволяет "заражать" компьютеры удаленных пользователей в процессе передачи файлов внутри локальной сети.

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Скандальный портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

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    Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Афина" (Athena) был опубликован 19 мая.

    Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Пандемия" (Pandemic). Программа позволяет "заражать" компьютеры удаленных пользователей в процессе передачи файлов внутри локальной сети. При этом исходный файл на сервере не изменяется, он модифицируется именно в процессе передачи, что затрудняет его выявление.

    WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

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