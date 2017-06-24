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    В мире

    Парламент Великобритании подвергся кибератаке

    (обновлено: )33
    Согласно информации, первое сообщение о хакерской атаке поступило накануне вечером. Как сообщается, депутаты проинформировали IT-специалистов о проблемах с почтой.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Компьютерная сеть парламента Великобритании подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает газета Telegraph.

    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski
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    Как сообщается, депутаты не могут воспользоваться удалённым доступом к электронной почте.

    Первое сообщение об инциденте поступило накануне вечером, депутаты проинформировали IT-специалистов о проблемах с почтой.

    Ранее уже сообщалось о краже паролей к почте нескольких представителей правительства. В настоящее время администрация парламента сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности в расследовании инцидента. Представитель палаты общин так прокомментировал ситуацию: "Парламент зафиксировал несанкционированный доступ к аккаунтам парламентариев, расследование инцидента продолжается. Для обеспечения безопасности компьютерной сети парламента будут приняты необходимые меры".

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