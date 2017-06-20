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    На сайте армии Аргентины разместили угрозы от ИГ

    (обновлено: )12
    Сотрудники технической поддержки сайта армии Аргентины расследуют атаку, в данный момент сайт находится на сервисном обслуживании.

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Хакеры взломали сайт аргентинской армии и выложили там изображения и предполагаемые сообщения от террористической организации "Исламское государство", сообщает портал Nacion.

    Скриншот lanacion.com.ar
    Угрозы от ИГ на сайте армии Аргентины

    Портал приводит одно из сообщений, выложенных на сайте. В нем содержатся угрозы.

    Сотрудники технической поддержки сайта армии расследуют атаку, в данный момент сайт находится на сервисном обслуживании, сообщает портал со ссылкой на объединенный штаб ВС Аргентины.

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    Ранее сообщалось, что ИГ взяла ответственность за смертельную атаку на полицейских в Иерусалиме. 

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