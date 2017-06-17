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    В мире

    ИГ взяла ответственность за смертельную атаку на полицейских в Иерусалиме

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    Трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем. Израильская пограничница скончалась от полученных ран.
    На месте теракта в Иерусалиме
    Flash90/А.Паруш

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на сотрудницу израильской пограничной полиции, передает агентство Франс Пресс.

    Израильская пограничница скончалась от ран, которые она получила в результате нападения палестинцев в центре Иерусалима.

    Пресс-служба полиции
    Погибшая в результате нападения в Иерусалиме полицейская

    В пятницу трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем.

    В сводке о происшествии полиция пишет, что боевики сначала открыли огонь у Дамасских ворот, а когда на место происшествия начал выдвигаться патруль пограничников, на них напал еще один вооруженный ножом палестинец. Прежде, чем его застрелили, он успел несколько раз ударить девушку-пограничницу.

    Местные СМИ со ссылкой на израильских медиков сообщают о еще по меньшей мере двух раненых в результате нападения. Оно произошло у Дамасских ворот, которые связывают арабские районы Иерусалима с мусульманским кварталом Старого города, в разгар священного для последователей ислама месяца Рамадан.

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