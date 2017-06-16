наверх
16.06.201716:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пентагон не подтверждает ликвидацию Россией главаря ИГ

    (обновлено: )36
    По словам представителя Пентагона, на данный момент у военного ведомства нет ничего, что подтверждало бы сообщения Минобороны России о возможном уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Prakash SINGH / AFP

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Пентагон не подтверждает ликвидацию главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, но будет рада, если это все же подтвердится, заявил РИА Новости представитель американского военного ведомства.

    Боеприпасы боевиков Исламского государства, брошенные во время отступления в Ираке.
    REUTERS Thaier Al-Sudani
    Халифат (Исламское государство) - универсальный инструмент террора. Чей?

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече проверяется.

    "На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения", — сказал представитель Пентагона.

    Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

    Смотрите также: Кадры штурма сирийской Ракки с высоты птичьего полета 

    Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада