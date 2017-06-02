Киберполиция дала провайдерам рекомендации по блокированию сайтов РФ

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Департамент киберполиции предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам по блокированию доступа к попавшим под санкции Киева российским интернет-ресурсам без закупки специального оборудования, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.

"Департамент киберполиции предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к веб-ресурсам (которые в настоящее время запрещены в использовании на территории Украины) без закупки специального технического оборудования", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, департамент разработал ряд рекомендаций для организаций всех форм собственности.

"Работники департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники", — отмечается в сообщении.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.