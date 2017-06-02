наверх
02.06.201721:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Киберполиция дала провайдерам рекомендации по блокированию сайтов РФ

    Тема:

    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (706)

    (обновлено: )19511
    Департамент киберполиции сообщает, что предоставлены практические рекомендации украинским интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к веб-ресурсам без закупки специального технического оборудования.
    Интернет
    Из открытых источников

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Департамент киберполиции предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам по блокированию доступа к попавшим под санкции Киева российским интернет-ресурсам без закупки специального оборудования, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.

    На месте обысков в Яндексе в киевском офисе
    Фото из открытых источников
    Соцсети о "Яндексе": теперь СБУ может нагрянуть в любую IT-компанию

    "Департамент киберполиции предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к веб-ресурсам (которые в настоящее время запрещены в использовании на территории Украины) без закупки специального технического оборудования", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, департамент разработал ряд рекомендаций для организаций всех форм собственности.

    "Работники департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники", — отмечается в сообщении.

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Интернет
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США