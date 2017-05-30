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30.05.201717:33
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    Соцсети о "Яндексе": теперь СБУ может нагрянуть в любую IT-компанию

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (682)

    (обновлено: )299
    СБУ наведалась к "Яндексу". Служба безопасности Украины провела обыски в столичном и одесском офисах компании, которая подозревается в государственной измене. Как отреагировали на это событие сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    На месте обысков в Яндексе в киевском офисе
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Яндекс" заподозрили в госизмене. В понедельник, 29 мая, Служба безопасности Украины провела обыски в офисах "Яндекс. Украина" в Киеве и Одессе. СБУ подозревает руководство компании в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан Украины, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Ведомство утверждает, что эти данные передавались спецслужбам РФ для планирования разведывательных и диверсионных операций.

    Смотрите также: Обыски в "Яндексе" — это только начало

    Это событие не осталось незамеченным украинцами, устроившими в соцсетях нешуточную перепалку по этому поводу: "Пытаюсь понять, какому государству изменил Яндекс?". "Любое преступление имеет экономическую подоплеку. Обыски сбушникам офисов Яндекса стали причиной того, что акции этой компании подешевели почти на 0,6%. Одновременно, почти на миллиард долларов подорожала компания Гугл. Что-то подсказывает мне, что Грицик и Порошенко могли неплохо навариться на фондовом рынке", — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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