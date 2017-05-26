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    Санкции Киева затронут миллионы украинцев - пресс-служба "ВКонтакте"

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (661)

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    Пресс-служба социальной сети заявила, что "ВКонтакте" никогда не навязывал что-то политическое, "держался и держится в стороне от политики".
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Введенные Киевом санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей, считает представительство соцсети "ВКонтакте" в Украине.

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    Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    "ВКонтакте" — это миллионы людей с разными взглядами. Люди общались с родственниками и друзьями, свободно рассказывали, чем живет Украина, в том числе жителям России и других государств. Их лишают этого. Конечно, мы восприняли выход указа с сожалением. Это санкции в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей", — приводит ТСН видеообращение пресс-секретаря украинского представительства "ВКонтакте" Влада Леготкина.

    Он отметил, что представительство соцсети всегда придерживалось украинских законов, платило налоги и никогда не блокировало сообщества или людей за политические или любые другие взгляды.

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    "Во время Еевромайдана украинцы имели свободный доступ к сообществам о событиях… Мы никогда не навязывали что-то политическое, держались и держимся в стороне от политики", — говорится в обращении.

    Напомним, указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.

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