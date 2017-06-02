Внутренний враг? Обыски у провайдеров, подробности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно нагрянули

В четверг, 1 июня, силовики нагрянули с обысками в офисы сразу двух украинских интернет-провайдеров: Wnet (Дабл-Ю-Нет) и OLLI Trans.

Сначала около 10:00 компания Wnet сообщила, что их киевский офис на улице Богдана Хмельницкого, 50-б заблокировали люди в масках. "Прямо сейчас 1 июня 2017 года в центре города происходит вооруженный обыск в компании Wnet", — заявили в компании.

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Как писали СМИ, среди них были люди в гражданской и военной форме, у некоторых были нашивки СБУ, многие в балаклавах и с оружием. Журналистов не пускали.

По информации LIGA.net, часть сотрудников не выпускали из здания. Среди них были две женщины, которым стало плохо, но скорую не пропускали.

Позже стало известно об обысках и в офисе компании OLLI Trans по ул. Полтавская, 10. Сотрудников компании закрыли в офисе, адвокатов вывели на улицу, а у руководства отобрали телефоны, писала LIGA.net.

Спустя пару часов провайдер Wnet успокоил своих клиентов: сеть уже работает в штатном режиме, сбоев нет. Также организована работа техподдержки. Однако в компании пожаловались, что даже после окончания рабочего дня, не все сотрудники смогли покинуть свои рабочие места.

facebook.com/Wnet Команда Wnet

"По состоянию на 00:25 02.06.17 ситуация в офисе остается напряженной. Изъято большое количество офисного и телекоммуникационного оборудования, которое обслуживало наш центральный офис и датацентр, что привело к частичной остановке каналов передачи данных, обслуживающих центральный офис и датацентр компании. Благодаря слаженной работе службы эксплуатации WNET, работоспособность каналов была полностью восстановлена в течении 2 часов. Сервера клиентов полностью работоспособны, данные клиентов не пострадали", — заявили в компании.

Что говорят в СБУ

В СБУ подтвердили проведение обысков в офисе интернет-провайдера Wnet. Что касается OLLI Trans, то пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство не причастно в обыску.

"Там есть какие-то наши материалы, но обыск проводим не мы", – отметила она.

Провайдера Wnet обвинили в незаконной маршрутизации трафика в Крым в интересах спецслужб России.

По словам Гитлянской, следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК: Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы Украины.

"Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика на временно оккупированную территорию АР Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ. Правоохранители также установили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к санкционным российским Интернет-ресурсам и сервисам", — сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужб, благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.

Ответ Wnet

В компании Wnet считают, что информация на сайте СБУ "тенденциозна и не соответствует действительности".

"Это самые мягкие формулировки, которые мы смогли подобрать. С нетерпением ожидаем окончания расследования и готовы оказать следствию всяческую помощь для выяснения реального положения вещей. Очень надеемся, что вчерашний инцидент не является частью системного подхода государства для ведения диалога с провайдерами и операторами связи в нашей стране", — резюмировали в компании.

В целом интернет-провайдер связывает обыски в своем офисе с решением о блокировании в стране российских интернет-ресурсов; Wnet начал выполнять это решение, но сотрудники спецслужбы все равно пришли в офис провайдера в четверг утром.

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По словам исполнительного директора Wnet Дмитрия Плужника, 16 мая от СБУ на компанию поступило письмо с просьбой "принять меры, направленные на исполнение решения СНБО о запрете предоставления услуг по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам/серверам, которые в нем указаны". По его словам, сразу после этого Wnet начал работать над выполнением решения СНБО.

Спустя два дня провайдер Wnet опубликовал обращение, что готов выполнить указ, но ждет дополнительных разъяснений. При этом объяснил, что "ни в Указе № 133/2017, ни в Законе Украины "Про санкции" нет четко обозначенного и описанного механизма относительно ограничения в доступе пользователям сети Интернет к запрещенным ресурсам и сервисам, которые указаны в перечне".

А при чем OLLI Trans?

OLLI Trans — компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, профессиональной технологии VPN и аренды оптических волокон. Провайдер принадлежит кипрской компании "Чаростель Коммершал ЛТД". Также компания управляет рядом брендов, среди которых, например, сервис "Видеопробки".

Как сообщили на сайте "Видеопробки", обыски связаны с расследованием событий Революции достоинства в Украине.

"Уважаемые клиенты и партнеры! Считаем необходимым сообщить о том, что в нашей компании Генеральной прокуратурой Украины проводятся следственные действия с изъятием видеозаписей и электронных носителей, серверов проекта "Видеопробки", связанные с расследованием событий Революции достоинства в период с ноября 2013 года по март 2014-го", – говорилось в заявлении.

При этом в компании заверили, что сотрудничают с органами следствия и предоставляют всю необходимую информацию.

Следует отметить, что 31 мая OLLI Trans опубликовала объявление об ограничении пользователям доступа к российским соцсетям, а также сервисам Mail.ru и Яндекса, но не указав сроков выполнения.

Реакция в сети

Обыски у провайдеров вызвали бурные обсуждения в сети, однако мнения пользователей разделились. Одни поддержали действия силовиков, апеллируя к тому, что уже все крупные провайдеры заблокировали роботу российских сайтов.

"Т.е все крупные провайдеры за 2 недели сумели заблокировать, а вы нет? Странно как то, не находите? Я уже молчу о том, что ряд "гигантов", кроме Воли конечно, все сделали за 2-3 дня", — пишет Marshal Mirotvorets.

Однако другая часть пользователей посчитала обыски незаконными, мол, указа президента о блокировке сайтов нет, а есть лишь решение СНБО, которое обязательно к выполнению лишь органами исполнительной власти.

"Указа президента про блокировку нет, есть решение РНБО про блокировку, но решения РНБО рапространяются только на держустановы, а в указе про блокировку ни слова не написано, да и не может быть написано так как это не компетенция президента, и в Wnet судя по всему есть юристы и руководство достойные уважения и готовые бадатся за свои конституционные права", — отмечает Ihor Lukianov.

"Ну по идее да, незаконно. Решение СНБО обязательны к выполнение ТОЛЬКО органами исполнительной власти. Провайдеры таковыми не являются", — пишет Влад Игнатьев.

"Подозреваю, что это показательная порка "мы понимаем, что никто не обязан выполнять решение РНБО, но мы покажем, что будет с вами, если вы не согласитесь выполнять незаконное требование", — пишет Alexandr Kovalenko.

По материалам из открытых источников интернет