Обыски в "Яндексе" - это только начало

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В офисы компании "Яндекс" в Киеве и Одессе пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Как объясняют в СБУ, речь идет о санкционированных обысках. Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев.

В частности речь идет о роде занятий, образе жизни, жилище, работе, досуге, источниках и размерах доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые направят на экспертизу. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по статье "Государственная измена".

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В пресс-службе "Яндекса" сообщалось, что компания готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Подробнее сложившуюся ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

Что именно могли искать силовики в офисах "Яндекса"?

— Я думаю, что они могли искать и деньги, потому что если "Яндекс-такси" работает за наличные средства. Дело в том, что когда государство говорит о том, что компании не нужно работать в Украине, как элемент давления он использует правоохранительные органы. И в данном случае не исключение, потому что Яндекс заявило о том, что собирается с Украины уходить, грубо говоря, сидит на чемоданах, и вдогонку СБУ проводит обыск и окончательно парализует работу компании.

Фото из открытых источников На месте обысков в "Яндексе" в киевском офисе

Вы подозреваете, что СБУ начала обыски именно для того, чтобы вытеснить компанию с Украины как можно быстрее?

— Дело в том, что это классика работы СБУ в подобной ситуации, в которой оказалась компания "Яндекс" и, скорее всего, те компании, которые были в санкционном списке, ждет такая же участь. Дело в том, что тут нужно проанализировать заявления СБУ. Когда спецслужба говорит, что какие-то лица из компании, топ-менеджмент совершали какие-то действия, где аресты, где подозрения данным лицам? Кто эти лица? Для чего они это делали? А у нас получается все задом наперед. Сначала мы проводим обыски, а параллельно мы говорим о том, что компания чем-то занимается. При этом никаких задержаний не происходит. Поэтому, скорее всего, если работать в правовой плоскости, то у компании "Яндекс" будут все основания вернуть то, что у них забрали, потому что подозреваемых по делу нет. В "Яндексе" же известно, кто директор "Яндекса", кто должностные лица, почему конкретно не сказали, что мы задержали, мы арестовали, мы имеем четкую информацию о том, что кто-то причастен. Но при этом мы сейчас видим что? Публичный обыск, какие-то комментарии, что нашли сервера. Но в любую компанию приди с обыском, там найдешь сервера. Но вопрос, сколько будет длиться экспертиза этих серверов? Четыре года назад были обыски, забирали сервера "ВКонтакте". Никакой дальнейшей информации, никакого дальнейшего дела после этой ситуации не было. Поэтому это будет, скорее всего, не исключение.

В СБУ говорят, что собиралась информация о пользователях, в частности, личные данные… Вся эта информация содержится на серверах "Яндекса"?

— Дело в том, что я не думаю, что сервера "Яндекса" находятся в Украине, это раз. А второе – я думаю, что такую же информацию собирает и Google. Просто если бы мы воевали против США, то мы бы запретили Google, а так, как мы воюем против РФ, поэтому мы запрещаем "Яндекс". Но дело в том, что все поисковые системы собирают информацию. Они все анализируют критерий пользователя, в том числе, его интересы. Для чего? Для того, чтобы более качественно предложить контекстную рекламу. Поэтому делать такие заявления без указаний каких-то фактов, а под эгидой того, что мы боремся с терроризмом и подозреваем, что компания "Яндекс" передает информацию РФ, то, в данном случае, зачем мы проводим обыск? То есть если СБУ известно все, пожалуйста, арестовывайте этих лиц, объявляйте их в розыск и публично рассказывайте, что произошло. А, учитывая, что у СБУ нас низкий критерий доверия, они не то, что суд не могут убедить, они не могут убедить общественность в своих законных действиях. По крайней мере, были ли, действительно, основания для того, чтобы прийти в международную компанию проводить обыск? Тем более сервера в "Яндексе", где, скорее всего, все находится в облаках, и реально никакой информации они не получат.

Какие основания нужны были, чтобы начать эти обыски?

— Когда говорит руководство СБУ, что идет речь о госизмене, как правило, это идет в отношении чиновников, что какие-то должностные лица Украины передают, например, информацию в "Яндекс", "Яндекс" передает, например, в РФ. Но речь может идти, в данной ситуации мы не видели решения суда про обыск, никто не видел и, скорее всего, в ближайшее время не увидит, потому что, я думаю, компания "Яндекс" будет публично опротестовывать эти утверждения со стороны СБУ. И мы будем видеть, в чем же конкретно подозревается. Проводить обыск, обвинять каких-то лиц и при этом не задерживая никого – это голословные утверждения и под собой никакой правового основания не имеют.

Если это не госслужащие, есть ли срок по госизмене?

— У нас, в Украине практически отсутствует судебные прецеденты по такой статье. Это очень сложная квалификация. Но дело в том, в чем может обвинять СБУ? В госизмене. А в чем может обвинять киберполиция? В распространении порнографии. В чем может обвинять налоговая милиция? В уклонении от уплаты налогов. Поэтому каждый орган по-своему избирает, скажем так, тему и по этой теме проходит. Какие будут результаты? А результаты будут, скорее всего, как всегда, потому что до сих пор ни одну компанию после обыска публично ни в чем не обвинили и публично никого из должностных лиц в тюрьму не посадили. Не говоря уже о том, что никакие подозрения и не только в отношении компании "Яндекс" или подобной компании, ведь у нас постоянно происходят обыски, они ни к чьему логическому концу не приводят. Прошли обыски, забрали оборудование. Компания не может работать, запугали людей. Люди поувольнялись, пришли в другие компании работать. И все на этом закончилось.

Могут ли теперь пользователи, например, подать в суд на "Яндекс" за то, что их данные не сохранялись должным образом?

— Например, сегодня было бы заявление, что задержали директора компании "Яндекс", подозревают их в тех-то, тех-то действиях. Через два-три месяца дело передали в суд, через год получили приговор, где, действительно, установили, что директор "Яндекса" причастен к каким-то фактам. И только после этого, когда решение суда вступит в законную силу, только после этого можно предъявлять какие-то претензии или же ему, или общей компании, потому что компания несет ответственность за своих должностных лиц. Но учитывая украинские реалии, подобных прецедентов не было и, скорее всего, это не то дело, при котором эти прецеденты появятся.

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