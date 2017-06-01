Полиция вызывает на допросы из-за "лайков" в Facebook

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция вызывает людей на допросы из-за "лайков" и "репостов" в Facebook, сообщает на своей странице в соцсети волонтер Диана Макарова.

По ее словам, ей позвонили из Шевченковского УП ГУ Нацполиции Киева и пригласили дать показания по поводу разгрома скандальной выставки о Майдане художника Давида Чичкана, который произошел в феврале.

Однако, как пишет Макарова, она не была на выставке, а только "лайкнула" пост о ее разгроме, авторства ветерана АТО, общественного активиста Дмитрия Резниченко.

"Я знаю точно, что я не одна, кому позвонили с Шевченского РОВД города Киева, улица Герцена,9, кабинет 330, следователь Воробьёва, имя-отчество не сообщила – вызывая как свидетелей, поставивших лайк под постом", – написала она.

В свою очередь супруга ветарана АТО Дмитрия Резниченко, Виктория, рассказала, что ее также вызвали на допрос в полицию из-за поста в соцсети из-за этой же выставки.

По ее словам, следователи принялись в агрессивной форме расспрашивать ее, с какой целью она писала в Facebook о февральском инциденте.

Позже сам Дмитрий Резниченко сообщил в Facebook, что его также вызвали на допрос по данному вопросу.

"Не имею дурной привычки ходить куда-то по звонку из вашей конторы. Хотите меня увидеть – шлите официальную повестку, или приходите сами, если вам оно так нужно… Ту выставку я не громил, погром не организовывал, кто организовывал – не знаю, а если бы знал, то не сказал бы, тем более вам. Вы можете заранее написать на всех моих показаниях "статья №63 Конституции Украины", я позже подпишусь, если представится возможность", – написал он.

В то же время комментаторы в соцсети принялись рьяно осуждать действия правоохранителей, при этом призывая активно лайкать пост, который и стал причиной беспокойства полиции.

Между тем, как сообщалось ранее, СБУ проводит обыски у украинских провайдеров.