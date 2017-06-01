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    Общество

    Полиция вызывает на допросы из-за "лайков" в Facebook

    (обновлено: )74940
    Как пишет волонтер, ей позвонили из Шевченковского УП ГУ Нацполиции и пригласили дать показания по поводу разгрома скандальной выставки о Майдане художника Давида Чичкана, который произошел в феврале, на которой она даже не была.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция вызывает людей на допросы из-за "лайков" и "репостов" в Facebook, сообщает на своей странице в соцсети волонтер Диана Макарова.

    По ее словам, ей позвонили из Шевченковского УП ГУ Нацполиции Киева и пригласили дать показания по поводу разгрома скандальной выставки о Майдане художника Давида Чичкана, который произошел в феврале.

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    Однако, как пишет Макарова, она не была на выставке, а только "лайкнула" пост о ее разгроме, авторства ветерана АТО, общественного активиста Дмитрия Резниченко.

    "Я знаю точно, что я не одна, кому позвонили с Шевченского РОВД города Киева, улица Герцена,9, кабинет 330, следователь Воробьёва, имя-отчество не сообщила – вызывая как свидетелей, поставивших лайк под постом", – написала она.

    В свою очередь супруга ветарана АТО Дмитрия Резниченко, Виктория, рассказала, что ее также вызвали на допрос в полицию из-за поста в соцсети из-за этой же выставки.

    По ее словам, следователи принялись в агрессивной форме расспрашивать ее, с какой целью она писала в Facebook о февральском инциденте.

    Позже сам Дмитрий Резниченко сообщил в Facebook, что его также вызвали на допрос по данному вопросу. 

    "Не имею дурной привычки ходить куда-то по звонку из вашей конторы. Хотите меня увидеть – шлите официальную повестку, или приходите сами, если вам оно так нужно… Ту выставку я не громил, погром не организовывал, кто организовывал – не знаю, а если бы знал, то не сказал бы, тем более вам. Вы можете заранее написать на всех моих показаниях "статья №63 Конституции Украины", я позже подпишусь, если представится возможность", – написал он.

    В то же время комментаторы в соцсети принялись рьяно осуждать действия правоохранителей, при этом призывая активно лайкать пост, который и стал причиной беспокойства полиции.

    Между тем, как сообщалось ранее, СБУ проводит обыски у украинских провайдеров.

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