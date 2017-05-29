Вятрович и институт Нацпамяти вводит моду на свастику в Facebook

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В украинском сегменте соцсетей не прекращаются споры о скандальной символике СС "Галичина". Не так давно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии, входившей в состав немецких воинских формирований Ваффен СС во время Второй мировой воны, не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

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Жару в пылающий костер национальной неопределенности добавил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. На своей странице в Facebook он написал следующее: "Вятрович заявил, что дивизия СС "Галичина" — это жертвы. Вождь ОУН Червак утверждает, что герои! Не могу понять: если бойцы СС жертвы, то кто тогда те, кого они убивали? (…) Кого осудили в Нюрнберге, если все жертвы? Существует ли для этих деятелей мораль и закон? Или просто министр истории оправдывает нацизм? Как все запутано…"

Мнения украинцев по этому поводу кардинально разделились, о чем свидетельствуют многочисленные споры в соцсетях, разросшиеся в последнее время до международных масштабов: "Сейчас, как видно, уточняется версия насчет того герои или жертвы воевали в дивизии Галичина. Дальше будет сказано, что они боролись против нацизма". "Для подавляющего числа жителей Планеты Земля подобная дискуссия неактуальна. Не уверен, что следует столь активно уделять внимание изыскам Вятровича и Ко, занимаясь де-факто их популяризацией. Тем более,что доводы этих ревизионистов итогов войны не находят понимания и одобрения, как у мирового сообщества так и большинства граждан нашей страны", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook