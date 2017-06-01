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01.06.201713:31
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    Общество

    СБУ проводит обыск у еще одного украинского провайдера

    (обновлено: )13
    Как стало известно, в офис компании по адресу ул. Полтавская, 10 пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве, сообщает LIGA.net со ссылкой на источник. 

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    Как стало известно, в офис компании по адресу ул. Полтавская, 10 пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

    Отметим, что Олли Транс — это телеком-компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

    Ранее сообщалось, что обыски проходят в офисе ІР-оператора Wnet в центре Киева.

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