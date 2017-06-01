СБУ проводит обыск у еще одного украинского провайдера

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве, сообщает LIGA.net со ссылкой на источник.

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Как стало известно, в офис компании по адресу ул. Полтавская, 10 пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

Отметим, что Олли Транс — это телеком-компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что обыски проходят в офисе ІР-оператора Wnet в центре Киева.