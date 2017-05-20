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    Украинец нашел способ слушать музыку в Facebook, как в "ВКонтакте"

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    (обновлено: )43402
    Плагин Facebook Spotifier позволяет слушать музыку с личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Для этого сначала нужно создать страницу в Spotify.
    Facebook
    RIA News

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Украинский программист Дмитрий Андреев придумал приложение, позволяющее слушать музыку в Facebook, как это было ранее возмможно в соцсети Вконтакте. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

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    "Можно долго ныть по поводу "супер-удобного" плеера ВКонтакте, а можно за пару часов интегрировать куда более классный и легальный плеер в Facebook", — написал он.

    Плагин Facebook Spotifier позволяет слушать музыку с личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Для этого сначала нужно создать страницу в Spotify. 

    Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

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