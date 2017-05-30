Из-за блокирования "Вконтакте" украинцы массово идут в Facebook

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Всего за две недели украинская аудитория Facebook выросла почти на четверть, к соцсети присоединились 1,5 млн человек, сообщает Watcher.

По состоянию на 30 мая украинская аудитория составляет 8,3 млн пользователей.

По методологии американской соцсети, пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогинены.

Соцсеть ВКонтакте санкции оценивала свою аудиторию в 20 млн пользователей.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.