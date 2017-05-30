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    Общество

    Из-за блокирования "Вконтакте" украинцы массово идут в Facebook

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    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (683)

    (обновлено: )16411
    По методологии американской соцсети, пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогинены.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Всего за две недели украинская аудитория Facebook выросла почти на четверть, к соцсети присоединились 1,5 млн человек, сообщает Watcher.

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    По состоянию на 30 мая украинская аудитория составляет 8,3 млн пользователей.

    По методологии американской соцсети, пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогинены.

    Соцсеть ВКонтакте санкции оценивала свою аудиторию в 20 млн пользователей.

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей

    РИА Новости Украина
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