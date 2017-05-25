МИД сообщил о закрытии своей страницы в соцсети "ВКонтакте"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины закрыло страницу в социальной сети "ВКонтакте", попавшей в санкционный список Киева, сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно указу президента Украины… "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", страница МИД в "ВКонтакте" прекратила свое функционирование", — приводит сообщение пресс-службы МИД агентство "Укринформ".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.