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    Политика

    МИД сообщил о закрытии своей страницы в соцсети "ВКонтакте"

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (660)

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    Согласно заявлению пресс-службы МИД, в соответствии с указом президента Петра Порошенко страница Министерства иностранных дел Украины в "ВКонтакте" прекратила свое функционирование.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины закрыло страницу в социальной сети "ВКонтакте", попавшей в санкционный список Киева, сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Согласно указу президента Украины… "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", страница МИД в "ВКонтакте" прекратила свое функционирование", — приводит сообщение пресс-службы МИД агентство "Укринформ".

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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