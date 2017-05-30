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    Экономика

    "ВКонтакте" закрывает офис в Киеве - СМИ

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (681)

    (обновлено: )49002
    По данным СМИ, руководство социальной сети приняло решение сократить часть сотрудников офиса; некоторых специалистов, которые связаны с рекламой, могут перевести в Москву.
    Офис ВКонтакте в Киеве
    vc.ru

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Руководство социальной сети "ВКонтакте" решило закрыть офис в Киеве, пишет vc.ru со ссылкой на источник внутри компании. Информацию также подтвердил изданию участник рынка, знакомый с ситуацией.

    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Руководство соцсети приняло решение сократить часть сотрудников офиса. Некоторых из специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис", — говорится в сообщении.

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    Сообщается также, что представитель соцсети Евгений Красников не смог подтвердить информацию о закрытии украинского офиса.

    "ВКонтакте" открыла украинский офис в марте 2012 года. 

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей

    РИА Новости Украина
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