"ВКонтакте" закрывает офис в Киеве - СМИ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Руководство социальной сети "ВКонтакте" решило закрыть офис в Киеве, пишет vc.ru со ссылкой на источник внутри компании. Информацию также подтвердил изданию участник рынка, знакомый с ситуацией.

"Руководство соцсети приняло решение сократить часть сотрудников офиса. Некоторых из специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис", — говорится в сообщении.

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Сообщается также, что представитель соцсети Евгений Красников не смог подтвердить информацию о закрытии украинского офиса.

"ВКонтакте" открыла украинский офис в марте 2012 года.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.