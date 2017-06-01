СБУ нашла "много интересного" при обысках в "Яндексе" - Грицак

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что во время обысков в компании "Яндекс. Украина" правоохранители "нашли много интересного", но не уточнил, о чем именно речь.

В понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что спецслужба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины". В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.

"Я не имею права разглашать данные досудебного расследования, поскольку этот обыск только закончился. Но мы там нашли много чего интересного и, поверьте, это интересное так или иначе связано с Россией", — сказал Грицак в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".