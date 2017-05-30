Разумков об обысках в "Яндексе", рынке земли и встрече Путина с Макроном

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В офисы компании "Яндекс" в Киеве и Одессе пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Как объясняют в СБУ, речь идет о санкционированных обысках. Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев.

В пресс-службе "Яндекса" сообщалось, что компания готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Кабинет министров Украины создаст рабочую группу для разработки проекта земельной реформы.

Встреча проходила в закрытом режиме, по ее завершении премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что открытие рынка земли станет стимулом для привлечения инвестиций в украинскую экономику.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах.

Службе безопасности Украины могут позволить содержать под стражей арестованных лиц. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внесло правительство. Инициатором документа выступил премьер-министр.

Информационные итоги понедельника, 29 мая, подвел в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Обыски, которые проводит СБУ в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Давайте разбираться, что это за обыски, что они значат?

— Почему вообще они происходят, я думаю, это продолжение темы о запрете как "Яндекс", так и "ВКонтакте", так и ряда других интернет-ресурсов, социальных сетей, которые были запрещены решением президента, и, фактически, он подписал решение СНБО. Наверное, было бы корректнее и правильнее, если бы это все-таки произошло в обратной последовательности: у нас были бы, если есть такой фактаж, обыски, после этого были переданы данные в суд, принято решение суда, возможно, о частичном или полном прекращении, и уже после окончательного решения суда можно было бы без СНБО даже это делать.

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А у нас получается телега перед конем?

— Да, потому что если такой фактаж был, а судя по всему он был, потому что заседал СНБО, принималось решение, после этого подписывал его президента. Это было связано с громкими скандалами по кибератакам, которые происходили не только в Украине, но и во всем мире, то, наверное, было бы правильнее, если мы стремимся в Европу, идти по европейским принципам. А европейский принцип очень простой: действуем в рамках закона. Решение суда — это закон. А решение СНБО — это, скажем так, это не то что не закон, но это часто может быть связано с определенными политическими вещами, и даже правильное решение, но наши оппоненты могут переворачивать и показывать как вариант политического давления на те или иные интернет-ресурсы в том числе. Поэтому если бы мы все это сделали в рамках закона, то нам не могли бы ни наши российские "оппоненты" предъявить что-либо, и точно также ЕС, многие из стран Евросоюза выступили достаточно жестко…

По поводу работы "Яндекса". Можно предположить, что данные собирались, передавались, как-то там использовались, можно строить теории конспирологические…

— Тут самый главный вопрос в том, будет ли доказано, что они передавались ФСБ РФ, чтобы использовать против Украины. Все остальное… Данные собирались? Да, и я думаю, что "Яндекс" этого не скрывает, точно также, как это делают все остальные. Мы с вами когда заходим в AppleStore или GoogleApps, и что-то скачиваем — программу, абсолютно легальную, на наш телефон запрашивает разрешение к доступу одним, вторым, третьим, пятым, десятым пунктом. И мы принимаем это соглашение. Мы даем право на использование своих персональных данных. Даже если мы с вами заполняем где-либо анкету, то чаще всего внизу — у нас тоже достаточно грамотные уже стали все сети, в том числе и торговые — надо поставить галочку и подписаться, что ты разрешаешь в дальнейшем использовать свои персональные данные. Это прописано законом о защите персональных данных. Но мы чаще всего даем даже право передавать эту информацию третьим лицам. То есть сам факт сбора информации не влечет за собой каких-то серьезных последствий как для "Яндекса", так и для других интернет-ресурсов. Тут остается единственный открытый вопрос, смогут ли доказать, что эта информация передавалась ФСБ с целью умысла, дабы следить и вредить силовым структурам, экономике государства и в целом территориальной целостности и независимости государства Украина. Если такой фактаж есть — тогда действительно все выходит в рамки уголовного дела, суд, и должен быть тогда приговор тем лицам, которые это осуществляли. Но давайте поживем-посмотрим, потому что я боюсь, что доказать это будет достаточно тяжело, даже если это имело место быть.

Тезисы, которые Владимир Гройсман озвучивает по поводу рынка земли, вы с ними согласитесь?

— Нет. Объясню, почему. Если бы у нас на сегодняшний день была экономика на подъеме, была достаточно стабильная социально-экономическая ситуация в государстве, и мы доросли, в хорошем смысле этого слова, к такой вещи как отрытый рынок земли, я был бы двумя руками за. Действительно, многие эксперты говорят о том, что сегодня нарушаются права собственников земли, которые не могут распоряжаться своей собственностью и не могут ее продавать. Есть другой аспект. Сегодня в стране мало что экономическая не очень хорошая ситуация, мало, что война и надеяться на то, что придет хороший инвестор, не приходится, и мы видим с вами картину с приватизацией, когда у нас провальная приватизация по всем направлениям. Поэтому говорить о том, что мы открываем рынок самого ценного, что есть в государстве, а это земля, прикрывая это тем, что мы будем продавать сугубо своим, сугубо не более 200 в одни руки, и это даст какой-то импульс.

Что же мы получим? У нас и сегодня нормально существуют крупные предприятия, нормально существуют фермеры, которые работают по другому механизму. Они берут эти паи в аренду долгосрочную. Прекрасно можно было бы этим заниматься и выводить точно также из сырьевого придатка в полуфабрикаты или конечный продукт. Абсолютно это не связанные вещи, но для этого нужно было бы не долбать НДС, то, что сделали в прошлом году, нужно было бы предоставить им льготные кредиты, чтобы они могли наращивать свои экономические мощности и производственные мощности, производить этот конечный продукт, который спокойно продавался бы в Европе или других странах мира, и тогда было бы все окей. Если же мы говорим о продаже земли, то опять же это полумера, потому что мы говорим: официально мы не будем ее продавать иностранцам, мы будем продавать сугубо нашим. Но мы же прекрасно понимаем, как часто это работает. Формально идет продажа по 200 гектаров гражданам Украины, а по факту они консолидируются в том или ином предприятии. Но таким механизмом мы что делаем? Мы берем и снижаем стоимость этой земли, потому что если мы ее продаем на внутреннем рынке, то роста цены на эти гектары в соответствии с европейскими ценами не произойдет, и будем мы продавать все равно по значительно меньшей стоимости, нежели это стоит в Европе. а пользоваться нашей землей точно также будут предприятия, которые зайдут полулегально, дабы производить тот или иной товар. Опять же, если мы говорим с вами о том, что сюда не придут иностранцы как полноценные собственники, которым прописывали бы четкие правила игры, что может выращивать, как он может выращивать, то он будет действовать следующим образом. Он по максимуму захочет выжать из этой земли. Он ее возьмет на 10 лет и будет производить такие культуры, которые из нее вытащат все соки, а потом он ее отдаст и уйдет в другую территорию, потому что это у него арендный продукт. Он на нем заработал, оставил и ушел, не производя то, о чем мы говорим – добавочная стоимость, ему это не нужно, а у наших на это ресурса нет. В стране сегодня свободного ресурса, дешевого ресурса, дабы построить что-то новое и инновационное, нет, и в ближайшем будущем не предвидится. Поэтому, мне кажется, что мы немножко лукавим, мы пытаемся обмануть сами себя, а как показывает практика, такая ложь вряд ли будет во благо.

Кабмин разрабатывает земельную реформу, потом будет обсуждать с МВФ. Парламент проголосует в нынешней конъюнктуре за отмену моратория и открытие рынка земли?

— Я думаю, что это будет зависеть все-таки от политической конъюнктуры, которая будет находиться в момент этого голосования, но, основываясь на тех позициях, которые мы видим сегодня и на электоральном восприятии этого вопроса, пока нардепы не готовы поддержать эту реформу.

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Чего нам ожидать от переговоров Путина и Макрона во Франции?

— Пока глобального прорыва и в этом вопросе, и в других вопросах эта встреча двух президентов не принесет. Потому что, скажем так, это была встреча-знакомство.

Эксперты, в частности и французские, называют встречу попыткой перезагрузки отношений. Мол, потому что в России делали ставку на другого кандидата и посему нужно как-то выходить из ситуации.

— Да, в какой-то мере это правильно, потому что приехал Путин во Францию и, конечно, ему хотелось бы, чтобы эта встреча состоялась в Италии, на саммите "Большой Восьмерки". Но этого не произошло, поэтому он отправился встречаться с Макроном на его территории. Попытка перезагрузить отношения, конечно, будет. И я вам больше скажу, я думаю, Франция была бы тоже за перезагрузку отношений. Но зная, как Россия перезагружает отношения и, видя это в том числе на взаимодействии между администрацией Белого Дома и Кремлем, я думаю, что Макрон будет достаточно осторожен и аккуратен в каких-либо высказываниях и действиях. Его риторика во время избирательной кампании была достаточно понятна, и да, он хотел бы наладить отношения с РФ, но не в ущерб вопросам демократии и вопросам мирового устройства, которые РФ сегодня очень сильно пытается изменить и перекроить под себя. Поэтому в ближайшем будущем администрация Макрона будет вырабатывать какую-то единую стратегию, политику взаимодействия не только с РФ, с Украиной, но и с другими партнерами, как в рамках "нормандского формата", так и по другим вопросам. Но я думаю, что глобальных изменений и какого-либо серьезного потепления взаимоотношений Россия-Франция не произойдет. Опять же, это основывается на позиции Олланда, предыдущего президента, и продолжения тех инициатив, тех базисов, которые были заложены Макроном, это раз. И позиция РФ по отношению к кандидату Макрону была, мягко говоря, неординарной. И я думаю, что любой политик, как и любой человек, обладая неплохой памятью, и Макрон не исключение… Знаете, это как ложечки нашлись, а осадочек остался.

Есть, например, те же французские аграрии, которые несут убытки, и мы знаем их позицию по поводу санкций для России. В этом отношении позиция не изменится, по украинскому вопросу в частности?

— Да, думаю, что не изменится, потому что даже у американского руководства она не поменялась. Хотя позиция Трампа перед выборами была более радикальной по отношению сближения с РФ. Поэтому, я думаю, что в ближайшем будущем, к сожалению, позитивного прорыва не произойдет, и особо негативных изменений тоже не будет.

"Нормандская четверка" будет собираться в скором времени? Есть ли смысл собираться?

— Мне бы, конечно, хотелось, чтобы встреча произошла как можно раньше и самое главное, чтобы она завершилась каким-то позитивным результатом, разрешением проблемы в нашем государстве на Востоке и в Крыму, но объективности ради, я думаю, что ее не произойдет в ближайшем будущем, потому что переговорные группы работают достаточно слабо. Вернее они работают может и не слабо, но эффективность их работы оставляет желать лучшего. Нет единого понимания того, что нужно урегулировать этот конфликт, и Россия, несмотря на то что она декларирует, фактическими своими действиями подтверждает абсолютно другое. Кабинету Макрона нужно будет сначала разобраться, поднабрать мускул в международной политике, и только после этого вступать в какие-то серьезные схватки с РФ. У Меркель своих проблем хватает, давайте будем честными, и выборы в Германии для нее будут не очень простыми. Во-вторых, украинский вопрос для нее не очень позитивный в плане электоральной поддержки, потому что она не может показать серьезного прорыва и победы. Если бы она смогла это сделать, ее шансы снова попасть в кресло канцлера, они были бы гораздо выше и уровень поддержки немцами был бы тоже выше. Поскольку каких-то серьезных прорывов не произошло, эту тему она продвигать не будет, таким образом, не давая своим оппонентам лишний раз себя уколоть. Я думаю, что в ближайшем будущем встречи именно президентов не произойдут, мне почему-то так кажется.

Правительство внесло в ВРУ законопроект, который разрешает СБУ удерживать под стражей арестованных лиц. Что это такое?

— Вопрос очень неоднозначный. С одной стороны, с учетом того, что в государстве война, с учетом того, что мы с вами наблюдаем каждый день террористические угрозы, с учетом многих других аспектов, которые, к сожалению, сегодня непосредственно влияют на нашу с вами жизнь и являются непосредственной ее составляющей, этот механизм может быть введен. Мы его видим не только в Украине, но и во многих других странах мира, где спецслужбы имеют свои места для содержания подозреваемых, так называемые СИЗО. С другой стороны, я не всегда сторонник внедрения таких штук, как СИЗО отдельно взятого подразделения. У нас есть пенитенциарная служба, которая выполняла эти функции. Если на сегодняшний момент у СБУ нет доверия к этой структуре, то хотелось бы понимать, почему. И тогда возникает вопрос, насколько эффективно она выполняет свои функции. Потому что такие вот структурные подразделения можно было бы создать и в системе пенитенциарной службы и содержать там отдельно людей, которые проходят по уголовным делам, которые ведет СБУ.

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