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    Общество

    В офисе крупного телеком-провайдера в центре Киева проходят обыски

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (692)

    (обновлено: )162306
    Как сообщается в Facebook ІР-оператора Wnet, в центре города в четверг происходит вооруженный обыск в компании. По данным СМИ, обыски проводят около 30 силовиков.
    Логотип Wnet
    Из открытых источников

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Обыски проходят в офисе ІР-оператора Wnet в центре Киева в четверг, сообщается в Facebook компании.

    На месте обысков в Яндексе в киевском офисе
    Фото из открытых источников
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    "Прямо сейчас 1 июня 2017 года в центре города происходит вооруженный обыск в компании Wnet", — говорится в сообщении.

    Как пишет LIGA.net, ссылаясь на данные сотрудницы компании, обыски проводят люди в форме с нашивками СБУ, а также есть люди в балаклавах и в штатском.

    В СБУ подтвердили обыски и сообщили, что следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

    В понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что спецслужба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины.

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