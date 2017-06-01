В офисе крупного телеком-провайдера в центре Киева проходят обыски

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Обыски проходят в офисе ІР-оператора Wnet в центре Киева в четверг, сообщается в Facebook компании.

"Прямо сейчас 1 июня 2017 года в центре города происходит вооруженный обыск в компании Wnet", — говорится в сообщении.

Как пишет LIGA.net, ссылаясь на данные сотрудницы компании, обыски проводят люди в форме с нашивками СБУ, а также есть люди в балаклавах и в штатском.

В СБУ подтвердили обыски и сообщили, что следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

В понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что спецслужба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины.