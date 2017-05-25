Эксперт: обыски будут успешны только после возврата денег в бюджет

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов. Уже задержаны 23 человека. Об этом на брифинге заявили глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Главы силовых ведомств также разъяснили, что это только первая волна задержаний по данному производству. Голосеевский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко.

Тему обысков в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

(публикуется на языке оригинала)

Що скажете про цю спецоперацію? Чи випадково саме сьогодні вона проводиться?

– Я хочу сказати, що така спецоперація проходить вперше за всі роки існування України, широкомасштабна, щоб була задіяна така кількість правоохоронців, більше дві тисячі правоохоронців задіяно. З них, як сказав Матіос, 1700 поліцейських, 500 військових прокурорів.

Масштабність операції просто вражає і у мене одразу виникає питання: якщо Олександра Клименка вже притягнули до відповідальності за збитки в три мільярди, скільки ж цих коштів відшкодовано для держави? От я хочу побачити ефект від цього всього, повернення коштів.

Найперше, по чому слід оцінювати будь-яку кримінальну справу відносно політиків найвищого рівня, а це політичний підтекст в тому числі, в розслідуванні цієї справи, мені хочеться як платнику податків побачити відшкодування збитків із тих 97 голосно заявлених мільярдів збитків я хочу побачити, скільки надійшло в казну країни, скільки надійде.

Ми сьогодні напевно почуємо результати проведення цієї спецоперації, скільки виявлено коштів. По Луганську у керівника податкової області наче вилучено 3,8 мільйона доларів готівки. Якийсь результат по одному факту в принципі є.

Але чи це випадково сьогодні? Це напевно логічний процес в розслідуванні тієї справи, рано чи пізно він мав завершитися проведенням обшуків і ми сьогодні від цього всього очікуємо результат і повернення коштів в бюджет.

А поки бачимо не ефект, а ефектність цієї спецоперації?

– Дуже багато в цих процесах є не лише чисто юридичної складової, скільки більше політичної складової. В цьому є вся проблема в розслідуванні таких справ.

Мені здається, що аналогічну спецоперацію можна було б провести відносно діючих чиновників сьогоднішньої влади і вилучити не менше коштів, готівки. Ми бачили по електронному декларуванню у народних обранців скільки цієї готівки зберігається і напевне це не абсолютно достовірна інформація.

Тому таку спецоперацію би влада провела відносно чільних очільників сьогоднішньої влади, оце було б реальною відповіддю на справжню боротьбу з корупцією. А так поки що це фарс.

Випадково, що саме сьогодні проводиться ця спецоперація, коли в ВРУ звітує генпрокурор Луценко?

– Завжди можна відволікти увагу. Це досить вдалий крок з приводу проведення цієї спецоперації в день звіту генпрокурора, тому що сьогодні багато хто задумається, чи задавати ті питання, які вони хотіли задавати генпрокурору. І сьогодні є дуже багато питань відносно його ефективності діяльності в критичному плані.

Я думаю, що якби не ця спецоперація, то їх би звучало, цих питань, дуже багато до нього. А так спецоперація десь трішки зменшить пил бажаючих ці питання задавати. Тому це вдалий хід генпрокурора, але наскільки він ефективний для наших громадян? Я думаю, що не дуже ефективний.

Для чого звітувати міністру МВС, головному військовому прокурору під час проведення операції, а не після її завершення?

– Це просто такий політтехнологічний крок у зв'язку зі звітом генпрокурора. Зараз вже вкидається інформація для суспільства, її отримують всі політики і це абсолютно прогнозований і зрозумілий хід.

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Це просто відволікається від тих проблем, які сьогодні є у правоохоронних органів, в діяльності ГПУ, генпрокурора, і таким чином ми переключаємося на іншу проблему. І пил гостроти такої дискусії в ВРУ впаде однозначно.

Якщо будуть повернуті в бюджет гроші, можемо поставити тоді плюс силовикам?

– Я поки що наперед не спішив би ставити цей плюс, тому що у мене є великі сумніви, що серйозні кошти з заявлених 97 мільярдів будуть повернуті.

За три роки діяльності теперішньої влади, на жаль, ми поки що тільки декларуємо про повернення коштів так званого злочинного режиму, і фактично паралельно йде серйозне зловживання теперішніми очільниками влади і корупція. Ми ж знаємо, оцінка сьогодні не зменшується і рівень є досить високий, тому боротьба з корупцією сьогодні у мене і у наших громадян викликає більше сміх і подив, ніж реальну надію і оптимізм.

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Ранее адвокат Анатолий Башловка заявил в эфире "ГС", что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков может оказаться за решеткой, поскольку в вопросе награждения оружием эти два понятия по закону не являются тождественными.