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    Ольшанский об обысках у провайдеров: сложно понять, что происходит

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (703)

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    Пользователям пока рано беспокоиться о своих персональных данных – следует сначала дождаться протокола обыска, что было изъято у провайдеров, советует эксперт в сфере высоких технологий Александр Ольшанский.
    Обыск в офисе Яндекса
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В четверг, 1 июня, в офисе крупного телеком-провайдера Wnet в Киеве СБУ провела обыски. Позднее в Службе безопасности сообщили, что следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

    Сам провайдер связал обыски в своем офисе с решением о блокировании в Украине российских интернет-ресурсов; Wnet начал выполнять это решение, но сотрудники спецслужбы все равно пришли в офис провайдера в четверг утром, говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.

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    Также сотрудники СБУ 1 июня проводили обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве: пришли люди с нашивками Службы безопасности, сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

    Обыск в офисе Яндекс
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Обыски в "Яндексе" - это только начало

    Олли Транс – телеком-компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

    После обысков у многих пользователей, особенно клиентов вышеназванных компаний, появились вопросы о сохранности их персональных данных. Ведь  провайдеры могут получать доступ к личной информации, соответственно, эти данные способны "утечь".

    Но пока говорить об утечках рано, сообщил в комментарии РИА Новости Украина председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

    "Я не вижу там никакого состава преступления. Нужно смотреть протокол обыска, что было изъято. Что было написано в определении суда, что должны изъять и что изъяли", – отметил эксперт.

    Также Ольшанский ответил на вопрос, не видит ли он здесь атаки на конкретных провайдеров – передела рынка.

    "У меня по этому поводу нет никакого мнения. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит", – признался он. 

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