Ольшанский об обысках у провайдеров: сложно понять, что происходит

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В четверг, 1 июня, в офисе крупного телеком-провайдера Wnet в Киеве СБУ провела обыски. Позднее в Службе безопасности сообщили, что следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Сам провайдер связал обыски в своем офисе с решением о блокировании в Украине российских интернет-ресурсов; Wnet начал выполнять это решение, но сотрудники спецслужбы все равно пришли в офис провайдера в четверг утром, говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.

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Также сотрудники СБУ 1 июня проводили обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве: пришли люди с нашивками Службы безопасности, сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

Олли Транс – телеком-компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

После обысков у многих пользователей, особенно клиентов вышеназванных компаний, появились вопросы о сохранности их персональных данных. Ведь провайдеры могут получать доступ к личной информации, соответственно, эти данные способны "утечь".

Но пока говорить об утечках рано, сообщил в комментарии РИА Новости Украина председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

"Я не вижу там никакого состава преступления. Нужно смотреть протокол обыска, что было изъято. Что было написано в определении суда, что должны изъять и что изъяли", – отметил эксперт.

Также Ольшанский ответил на вопрос, не видит ли он здесь атаки на конкретных провайдеров – передела рынка.

"У меня по этому поводу нет никакого мнения. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит", – признался он.