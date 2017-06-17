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    Хакеры оставили угрозы на сайте ЛГБТ-движения за день до марша в Киеве

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (154)

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    Согласно информации, неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, за день до проведения Марша равенства в Киеве, противники ЛГБТ продолжают угрожать физической расправой его участникам. Об этом сообщает "Украинская Правда".

    Активисты подожгли флаг ЛГБТ у Малой оперы в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Накануне ЛГБТ-марша. Секс-меньшинства, нападения и безнаказанность

    Как сообщает Гей-альянс Украина, неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

    Они также разместили на страницах сайта угрозы в адрес активистов. "Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайда и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", — говорится в тексте.

    По состоянию на 19:18 сайт upogau.org не открывается.

    Скриншот с сайта upogau.org
    Угрозы на сайте ЛГБТ-движения за день до марша в Киеве

    Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек. Националистические силы планируют сорвать его проведение, однако не намерены нападать и "устраивать городское сафари" в отношении участников акции.

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