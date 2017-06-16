"Обойдемся без сафари". ПС пригрозил сорвать "Марш равенства" в Киеве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Националистические силы планируют сорвать проведение "Марша равенства", запланированного на воскресенье в Киеве, однако не намерены нападать и "устраивать городское сафари" в отношении участников акции, сообщает издание "Цензор.net" со ссылкой на пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского.

Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.

"Вначале приглашаем всех собраться в субботу 17:00, в том же самом месте на Майдане. Потому что 18-го — День Батька (отца — ред.), и мы, соответственно, устроим на Майдане концерт, выступления и так далее. Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше отношение к происходящему", — рассказал он о планах ПС.

По словам Скоропадского, на акцию в воскресенье пойдет и "Правый сектор", и ВО "Свобода". Также он заявил, что две политсилы координирую. свои действия. Спикер ПС выразил уверенность, что представители других националистических организаций также выступают против "КиевПрайда".

"Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомо..еков и лесбиянок никто не планирует", — заверил он.

На замечание журналиста о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям спикер "Правого сектора" отметил: "У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий".

Скоропадский не считает подобные акции ЛГБТ-сообщества борьбой за права человека.

"Понятно, что ни один нормальный гетеросексуальный человек, увидев какой-то гей-парад, не станет гомосексуалистом. Мы такого никогда не говорили; это нас пытаются высмеять таким образом.

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

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